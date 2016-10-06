﻿«جيروزاليم بوست»: السعودية رفعت الحظر عن موقعنا

لندن ـ «القدس العربي»: نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أول من أمس، عن صحافي سعودي تأكيده أن بإمكان المواطنين السعوديين مجددا الآن الدخول إلى موقع الصحيفة الناطقة باللغة الإنكليزية، من داخل السعودية. وغرد قارئ آخر من السعودية في حسابه على تويتر أنه صار باستطاعته الآن الدخول الى موقع الصحيفة من هاتفه الجوال.

وجاء في الصحيفة أن بإمكان قُرّاء الصحيفة في السعودية تصفحها من خلال «الإنترنت». وتقول إن الرقابة فرضت على الموقع في شهر مايو/ أيار من عام 2013 ولم يكن بالإمكان الدخول إلى الموقع من السعودية بشكل كبير.

وتقول إن عدد مرات دخول موقعها من السعودية حتى شهر إبريل/ نيسان من عام 2013، وفقًا لمسؤول مشاركة المحتويات في الصحيفة، وصل إلى المئات بينما تراجع في مايو/ أيار من العام ذاته بنسبة 100٪.

وقال صحافيون وإعلاميون كانوا يعيشون في السعودية في تلك الفترة إنهم فشلوا في دخول الموقع.

وأشارت تقارير أخرى إلى أنه هناك الآن إمكانية لدخول كل المواقع الإخبارية الإسرائيلية من السعودية، والمواقع الناطقة بالعبرية أيضا. واعتبر موقع «المصدر اليومي» الإسرائيلي أن هذا الانفتاح خطوة أخرى في اتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن موقع صحيفة «القدس العربي» ما زال محجوبا في السعودية.