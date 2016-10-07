﻿سوريا: مقتل 29 بينهم قيادات في «أحرار الشام» في تفجير تبناه تنظيم «الدولة»

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قتل 29 مقاتلا على الأقل الخميس من الفصائل السورية المعارضة، في تفجير انتحاري تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية»، عند معبر أطمة على الحدود بين سوريا وتركيا، بينهم هشام خليفة القيادي البارز في «أحرار الشام»، والشيخ خالد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى الشيخ محمد الفرج النائب العام.

وأفاد المرصد بارتفاع حصيلة التفجير الذي هز منطقة معبر أطمة الحدودي في ريف إدلب (شمال غرب) إلى «29 مقاتلا من الفصائل على الأقل بينهم قادة عسكريون». وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» التفجير في بيان تداولته مواقع وحسابات جهادية.

وأورد في بيانه «وفق الله جندي الخلافة… من الانغماس وسط تجمع كبير» لفصائل قال إنها مدعومة «أمريكيا» كانت تستعد لـ»الدخول لقتال الدولة الإسلامية».

وأضاف «فجر الاستشهادي سيارته المفخخة فيهم»، لافتا إلى أن قياديين من حركة «أحرار الشام» الإسلامية في عداد القتلى.

إلى ذلك حقق الجيش السوري تقدما ميدانيا هو الأول منذ عام 2013 داخل الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، فيما حذر الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس الخميس من جنيف، من أن هذه الأحياء معرضة «للدمار التام» في نهاية العام.

وترافق التقدم على الأرض مع إعلان الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية والمدفعية على الأحياء الشرقية، في خطوة يرى محللون أنها تشكل «خدعة إعلامية».

ووجه الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس نداء لإنقاذ الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في مدينة حلب، والتي قال إنها قد تدمر بشكل كامل في نهاية العام، داعيا المسلحين الجهاديين إلى مغادرة المدينة.

وصرح دي ميستورا لصحافيين في جنيف «خلال شهرين أو شهرين ونصف كحد أقصى، إذا بقيت الأمور تسير على هذه الوتيرة فقد تدمر أحياء شرق حلب بالكامل».

وتتعرض الأحياء الشرقية في حلب منذ أكثر من أسبوعين لقصف عنيف من قوات الحكومة السورية بدعم روسي، استهدف المستشفيات والمخابز ومحطات المياه.

وقال دي ميستورا إن وجود مقاتلي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) في المدينة يشكل مبررا لموسكو ودمشق لمواصلة الهجوم عليها.

وقال دي ميستورا مخاطبا مقاتلي النصرة «إذا قررتم الخروج بكرامة ومع أسلحتكم (…) فإنني مستعد شخصيا لمرافقتكم».

وكان الجيش السوري أعلن قبل أسبوعين بدء هجوم هدفه السيطرة على الأحياء الشرقية، وذلك إثر انهيار هدنة في 19 أيلول/سبتمبر كان تم التوصل إليها بموجب اتفاق أمريكي روسي وصمدت أسبوعا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الخميس «باتت قوات النظام السوري تسيطر على نصف مساحة حي بستان الباشا في وسط مدينة حلب». (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23)