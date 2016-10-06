﻿الزعماء السياسيون في الجزائر يتبادلون اتهامات خطيرة

الجزائر ـ «القدس العربي»: فجرت تصريحات عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر جدلا واسعا، فالرجل ذهب أبعد مما تصوره الجميع، عندما راح يوزع تهما خطيرة على خصومه السياسيين والعسكريين، وصلت حد اتهام بعضهم بالعمالة للخارج، والتسبب في فتنة طائفية.

وكان عبد العزيز بلخادم، الذي سبق أن تولى أكبر المسؤوليات في البلاد مثل رئيس حكومة ووزير خارجية ورئيس برلمان وممثل شخصي للرئيس بوتفليقة، قرر الرد ببضع كلمات على عمار سعداني الذي شكك في الماضي الثوري لعائلة بلخادم، متهما إياها ضمنيا بالعمالة لفرنسا، عندما خاطب الصحافيين قائلا: ابحثوا عن تاريخ عائلة بلخادم وسترون إن كانت قد وقفت إلى جانب الثورة أم إلى جانب الاستعمار الفرنسي. وقد أكد بلخادم في تصريح مقتضب لموقع « كل شيء عن الجزائر» أنه لا يريد النزول إلى هذا المستوى، لأن سعداني ليس له السباب والشتائم، واصفا إياه بالشخص القذر.

وشدد بلخادم على أن تاريخه وتاريخ عائلته معروف، وأن الذي لديه دليل واحد ضده وضد عائلته ما عليه إلا تقديمه.

من جهته أعلن المعارض رشيد نكاز، الذي اتهمه سعداني بأنه صنيعة الجنرال توفيق قائد جهاز الاستخبارات السابق، أنه سيرفع دعوى قضائية يوم أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذا لم يعتذر الأمين العام لحزب الأغلبية عن كلامه بخصوص نكاز، الذي قال عنه إنه ترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية بتحريض من الجنرال توفيق للتشويش على حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن الجنرال توفيق هو من حرضه أيضا للذهاب إلى فرنسا من أجل البحث عن ممتلكات المسؤولين الجزائريين فيها.

وحتى المجاهدة زهرة ظريف بيطاط أرملة الرئيس الأسبق رابح بيطاط خرجت عن صمتها لترد على سعداني، بعد أن اتهمها رفقة مجموعة الـ 14 التي تضم مجاهدين وشخصيات تاريخية بالعمل أيضا لمصلحة الجنرال توفيق، وأنه هو من حرر البيان الذي أصدره هؤلاء قبل أشهر، وطالبوا فيه برحيل سعداني وتطهير حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرة إلى أنها التحقت بالثورة وعمرها 19 عاما، وأنها فعلت ذلك إيمانا منها بالقضية، وأنها لم تتغير، وأن أحدا لا يستطيع تحريكها أو التلاعب بها، وأنها قامت بتلك المبادرة وفاء لذاكرة الشهداء، وأنها لم ولن تتغير.

أما الفريق محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق لجهاز المخابرات، والرجل القوي في النظام لمدة قاربت الربع قرن فلم يرد، وكل من يعرفون الرجل يدركون أنه لن يرد، فهذا الشخص الذي لم يكتشف الجزائريون صورته إلا بعد تنحيته، والذي كان أكبر المسؤولين في البلد يستجدون رضاه، ويخشون ذكر اسمه في مجالسهم الخاصة ولو للثناء عليه، لن يخرج عن صمته إلا إذا حدثت معجزة، بل إن التهجم المتكرر عليه يكسبه مزيدا من التعاطف، حتى وإن كان كثيرون يحملونه مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الدولة التي ظل لربع قرن يهندس أركانها، ويصنع لها رجالا ويبعد عنها آخرين، ليطعنه في أول فرصة من صنعهم، ويترفع الكثير من ضحاياه عن التنكيل به بعد أن أصبح جثة هامدة أو هكذا يبدو.

الطريقة التي يصفي بها سعداني حساباته وحسابات من أعطاه الضوء الأخضر، بحسب مراقبين، لا تخدم أحدا، فالرئيس بوتفليقة نفسه لم يكن يتصرف بهذه الطريقة مع خصومه، إلا في بدايات حكمه، عندما هاجم الرئيس الشاذلي بن جديد، وهاجم الجنرالات، لكنه في حملة 2004 وعندما كان يتعرض إلى حملة من طرف خصومه، وصلت حد المساس بحياته الشخصية، فضل الصمت وعدم الخوض في عملية تصفية حسابات. أما اليوم فالجميع يتساءل عن الوضع الذي آل إليه النظام، الذي أصبح رجاله ووكلاؤهم يصفون حساباتهم في الساحات العامة، كما لا يجب أن ننسى أن الجنرال توفيق عمل مع الرئيس بوتفليقة أكثر من 15 عاما، وعبد العزيز بلخادم تقلد كبرى المسؤوليات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتعرض لهما بهذه الطريقة إساءة غير مباشرة لمن عمل معهم أو عينهم في مناصب عليا.