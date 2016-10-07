﻿بغداد تدعو لاجتماع مجلس الأمن لبحث الوجود العسكري التركي في الشمال

■ بغداد ـ وكالات: في تصعيد جديد لـ»الحرب الكلامية» بين البلدين، طلب العراق عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لبحث الوجود العسكري التركي على أراضيه. وأدان العراق الوجود العسكري التركي. فرد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الخميس بأن قوات بلاده المرابطة في العراق لن تغادره. وفي الوقت نفسه أكد وزير الخارجية التركي أن الحكومة التركية «لا تريد أن ترى عراقاً مذهبياً».

وذكر بيان بثته وزارة الخارجية العراقية على موقعها على الإنترنت أن «وزارة الخارجية قدمت طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية». بينما تقول تركيا إن قواتها الموجودة في العراق جاءت بدعوة من مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان الذي ترتبط معه أنقرة بعلاقات قوية.

من جهته أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الخميس هذا القلق عندما قال إن رد فعل العراق على الوجود العسكري التركي في قاعدة بعشيقة «غير مفهوم»، وإن الجنود الأتراك سيظلون هناك لضمان ألا تتغير التركيبة السكانية للمنطقة. وأضاف «هدفنا ألا تتكرر مأساة إنسانية أخرى وألا يراق المزيد من الدماء». وقال يلدريم: «بينما تتواجد بلدان لا علاقة لها بالمنطقة في العراق، تتجاوز الحكومة العراقية حدها بالتحدث بهذا الشكل عن تركيا ذات التاريخ العريق في المنطقة».

أما وزير الخارجية التركي مولود أوغلو فقال إن معسكر بعشيقة في العراق محور الخلاف بين الجارتين أقيم لتدريب القوات المحلية لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية» وإن بغداد على علم بذلك.

من جهته أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن بلاده «تولي أهمية لعلاقاتنا مع العراق، وسنواصل تقديم أشكال الدعم كافة له، وسنقوم بما يقع على عاتقنا من أجل حماية استقرار العراق والحفاظ على وحدة حدوده، ونعتقد أن مثل هذه القرارات (قرار مجلس النواب العراقي المذكور) النابعة من السياسات الداخلية مؤقتة».

وأضاف: «بلغنا أفكارنا هذه لسفير العراق في أنقرة الذي استدعيناه إلى وزارتنا، وبهذا نكون أطلعنا حكومة بغداد أيضاً على أفكارنا ونظرتنا إلى العراق»، مؤكداً أن تركيا «تنظر إلى كامل الشعب العراقي كأشقاء»، و»لا تريد أن ترى عراقاً مذهبياً».