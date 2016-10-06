حلب… كي تكتمل الصورة
منى مقراني
ما ان إنتهت الهدنة لأسبوع بين فصائل المعارضة من جهة والروس وباقي الميليشيات بنسخها العربية والأعجمية بما فيها نظام الأسد، حتى اندلعت الحرائق المهولة من جديد بوحشية وتجرّد تام «كعادتها الحروب» من أبسط ما يمكن أن يتفق عليه كإمداد المدنيين المحاصرين داخل المدن المقصوفة والمدمّرة بالمؤونة والماء الشروب والأدوية.
طائرات السوخوي تقصف بشكل جنوني كل ساكن ومتحرك ،لم يسلم شبر في حلب من نيران صواريخها الحاقدة على جرأة هذا الشعب الذي سعى إلى إقتلاع نظام حرس الحدود الإسرائيلي. كل مشاهد القتل والتمزيق والبتر، مشاهد الصراخ والصمت المفجوع في أعين عمران وغيره من صغار سوريا التي تتناقلها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على مدار الساعة ، يبدو أنّها غير كافية لحد الآن لزعزعة الضمير الإنساني ،الكل شاهد وساكت على خراب سوريا الذي يتم على قدم وساق بأيدي الروس الذين أفاقوا بعد سبات شتوي على وليمة مشرقية دسمة يقومون بإلتهامها قطعة قطعة بمباركة أمريكية وإسرائيلية، فأقدموا على فعلهم الإجرامي دون حسيب أو رقيب.
في أحد التسريبات المتداولة الأخيرة «التي أصبحت لا تقدم ولا تأخر ولا تغير في ما تمّ رسمه وتحديده مسبقا»، يقول جون كيري بكل صفاقة ،أن الروس تدخّلوا في سوريا بدعوى من النظام القائم ، لذلك هم «الأمريكيون « لا يوجد لديهم غطاء قانوني يتيح لهم فرص مساعدة المعارضة «المعتدلة» .»على أساس أن تدخلاتهم لنصرة العدالة والقيم الديمقراطية في فييتنام وأفغانستان والصومال وليس آخرها العراق كانت تلبية لنداء جان جاك روسو؟»
هذا المشهد السياسي والعسكري الذي يصيب بالحنق والقهر، يقابله مشهد أو بالأحرى مشاهد لا تقل قتامة وبؤسا عن خبث السياسة ورائحة الدم والبارود. وهي مشاهد «النخب» أو الجوقة التي تعزف نشازا فكريا وإنسانيا ، ذلك لإستماتتهم في قلب المفاهيم والتنصل من الحقيقة الوحيدة المتمثلة في أنهم لا يؤمنون بالحرية والإنعتاق من السادية والحكـم الواحد، بأنهم عبدة ملالي ودولارات، بأنـهم أجـبن من أن يقولوا كلمة الحـق : «أن الشـعوب العـربية مـن حقّها أن تثور وتقول كلمتها للتاريخ ، لسنا أقل شأنا من آل الشمال، ذخرنا الثقافي والديني والفكري يؤهلنا أن نكون سادة لا عبيد.»
يظل أحد أولئك يتحدث في كل ما يخص أمريكا ومخطّطاتها ، والصهيونية والمؤامرة الكونية، ويتحاشى ذكر مجزرة حماة، وعذاب المساجين السياسيين والسياسة العرقية التي مارسها آل الأسد مذ وضعهم على سدة الحكم، بعد خدماتهم الجليلة في القنيطرة في غابر الأيام ، هذه الطبقة «المثقفة» تطبل للفاتح الروسي الذي سيقتلع براثن الإمبريالية، ويعيد القدس للفلسطينيين ويلملم جراح العراق واليمن ، ويوقف المدّ الصفوي الذي بات هو الواقع والملموس لا أحد غيره، لا تدري وأنت تستمع لحديثه ومحاولاته الباهتة للذود عن حمى الأسد وآله ، هل الرجل في كامل قواه العقلية ؟ أم أصيب هو الآخر بفصام النظري والتطبيقي؟
ولأنك كيفما قلّبت وحاولت الفهم ستجد نفسك أمام حقيقة الغدر والخديعة الكامن في نفوس هؤلاء، وأولئك «الساسة» سبب خيباتنا، وهذا الكيان الإسرائيلي المغروس في أرضنا ،الذي تقدّم له كل فروض الطاعة والولاء وعلى المكشوف هذه المرّة ،آخرها الوفود العربية التي ذهبت لمراسم دفن جندي الهاغانا السابق ومهندس المفاعل النووي ديمونا، وقائد مجزرة قانا، «صاحب نوبل للسلام»؟ هؤلاء بدّلوا وجوههم العربية ، بوجوه الذل العار، ليكتمل المشهد في لوحة سريالية.
وقد جاء في الأثر عن سيد البشر: «إن لم تستح فافعل ما شئت».
كاتبة من الجزائر
منى مقراني
السلام عليكم
بحث في فائدة العائلات: لم نعد نقرأ لأختنا “غادة الشاويش” أيّ مقال نتمنى أن تكون في عافية وبكل خير إن شاء الله…
أختي منى لقد إزدانت صحيفة القدس العربي بمقالك هذا وأنا الذي كنت أظن أن “منى” إختصاص في القصة الرمزية ولكن بمقالك هذا أثبت أنّك فعلا قلما له سمعته وصوته ولمعانه في عالم الصحافة وهذا شرف لنا …
أختي منى لقد نبشتي في أمر قد أدمى قلوبنا وأدمع عيوننا كل يوم وليس فقط حلب…وليس فقط درعا …وليس فقط حمص …بل سوريا المجاهدة في زمن “اللدغة لدغة أسدية والسم سمّ روسي”لما يكنه من حقد دفين يعود لسالف العهود لينتقم من أمّة قد وقفت له بالمرصاد ذات يوم (الدولة العثمانية والأمبراطورية الروسية)للأسف هم لم ينسوا حرفا من تاريخهم ونحن نبيع شرفنا وتاريخنا وشخصيتنا بثمن بخص دراهمه هذا في احسن الأحوال وكثيرا ما نرمي بتاريخنا إلى مزبلة التاريخ بحكم تصرف بعض من حكامنا المؤجورين …
ليعلم القاصي والداني أنّ تشردنا سياحة وقصفنا بالطائرات السوخوي متعة لنتلذذ بنعيم الجنة وقهرنا درسا للمستقبل القريب وصبرنا ليس ذلا ليس ذلا ليس ذلا.وإنّما فسحة من الزمن ليجمعنا العهد …
وليعلم سفّكوا الدماء من حكام هذا الزمن أنّ يختاروا إحدى الطرق لفراق كراسي العرش:إمّا1-الموت أو-2-العزل أو3-السجن-
إذا فاتنا زمن الإنتقام فلنا جيل قادر على أنجاز المهمة وتنفيذها كما هم يفعلونا بنا الآن…نقول هذه الكلمات النارية والتي لا يجب أن نقولها ولكن أفعالهم وتدميرهم لنا كبشر وكعمران وكقواعد أساسية هو الذي حملنا لنقول أكثر من ذلك…هل من ضمير حي ينقذ هذه الأمة ممّا تعاني منه …
ولله في خلقه شؤون
وسبحان الله
التقصير منا نحن العرب والمسلمين فقد تبعنا أوامر قاداتنا والذين بدورهم تبعوا أوامر قادتهم بالخارج
نعم التقصير منا لأننا لا نثور عليهم – إلى متى هذا الذل والخنوع فينا ؟
ألم يهلهل البعض منا بالإنقلابات العسكرية ؟
قال طاعة ولي الأمر قال !
ولا حول ولا قوة الا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال:25].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه: أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب من عنده”.
ما دام الحاكم الظالم لا يحكم بما أنزل الله ويوالي أعداء الله ويعادي الدعاة إلى الله وفرض نفسه على الشعب قسراً فيجب حينئذ الخروج عليه
قال الشيخ العلامة القرضاوي :
( واجب النصيحة في الدين، وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب مقاومة الظلمة، وتغيير المنكر بالقوة أو باليد لمَن استطاع، وغير ذلك من عمومات القرآن والسنة، كلُّها توجب الخروج على هؤلاء الحكام الظلمة – أو الكفرة – وتطهير بلاد المسلمين من شرِّهم وفسادهم، حتى لا تعمُّ نقمتهم الناس جميعا،)
ولا حول ولا قوة الا بالله