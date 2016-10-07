﻿واشنطن تدين بقوة بناء المستوطنة في عمق الضفة الغربية المحتلة رغم معرفتها بأن إسرائيل لن تتأثر بذلك

واشنطن ـ – «القدس العربي» : أدانت الخارجية الأمريكية بقوة قرار الحكومة الإسرائيلية التقدم في خطة لبناء مستوطنة جديدة في داخل عمق الضفة الغربية، ولأن الاستمرار في بناء المستوطنة التي تشمل 300 وحدة سكنية سيؤذي حل الدولتين. وأضاف بيان الخارجية الأمريكية ان بناء بؤر استيطانية غير قانونية وإعادة رسم حدود مستوطنة محلية لا يغير الواقع ان هذه الموافقة تناقض التصريحات العلنية للحكومة الإسرائيلية بأنها لن تبني مستوطنات جديدة. إن هذه المستوطنة الجديدة تقع في عمق الضفة الغربية وأقرب الى حدود الأردن منها الى إسرائيل، وتتواصل مع العديد من البؤر الاستيطانية لتقسيم الضفة الغربية وتمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية وتجعلها بعيدة المنال أكثر. ان القرار مزعج جدا خاصة انه يأتي بعد توقيع اتفاقية مع امريكا حول المساعدة العسكرية (منحها 38 مليار دولار) لتعزير أمن إسرائيل، وان هذا القرار مضاد لمصالح الأمن الإسرائيلي البعيد المدى وضد الحل السلمي للنزاع مع الفلسطينيين، بالإضافة الى انه أمر مؤثر انه اتخذ بينما العالم شارك في الحزن على وفاة الرئيس شمعون بيريز وقدم قادة أمريكا ودول أخرى العزاء بالرئيس الراحل كأحد أبطال السلام الكبار. ان الحكومة الإسرائيلية تخطط بجدية للإطاحة بأي احتمال لقيام حل الدولتين والتي دعمها بيريز بقوة، وان على إسرائيل في النهاية ان تقرر وتختار بين توسيع المستوطنات او الحفاظ على إمكانية حل سلمي يقوم على حل الدولتين.ومنذ تقرير الرباعية الذي دعا الطرفين للقيام بخطوات إيجابية تعكس التوجه الحالي ودفع حل الدولتين الى الأمام على الأرض.ولسوء الحظ شاهدنا العكس اي الاستمرار ببناء المستوطنة الجديدة الذي هو خطوة إضافية نحو تقرير حل الدولة الواحدة واستمرار الاحتلال الدائم والذي لا يتوافق مع مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ان مثل هذه الخطوات سيجلب الإدانه من المجتمع الدولي ويبعد إسرائيل عن شركائها ويشكك في التزام اسرائيل بتحقيق سلام عبر المفاوضات.وعندما سئل نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر عن هذه الإدانة التي لا تصغي لها إسرائيل أجاب :انها تنطلق من المبدأ الأساسي وهو التزامنا بأمن إسرائيل الذي لا يتزعزع. ولهذا وقعنا مذكرة التفاهم العسكري.ولكن عندما تقوم إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة فإن هذا يناقض هدفها المعلن لتحقيق حل الدولتين بل يثير قلقنا العميق والجدي وعبرنا لإسرائيل عن ذلك علنا وسرا. ونعرف ان تعليقاتنا لا تأثير لها، لكننا نعتقد انه من المهم توضيح رؤيتنا للوضع على الأرض وتأثير ذلك على إسرائيل على المدى البعيد كدولة يهودية ديمقراطية في المنطقة.ان بناء المستوطنات يرجع العملية السلمية للوراء لتحقيق حل الدولتين ويجعل تحقيق ذلك أصعب.وعلينا ان نستمر في الإعراب لإسرائيل ان أعمالها ضد المصالح الأمنية البعيدة المدى لإسرائيل، وضد هدف تحقيق حل الدولتين.وقد استجابت إسرائيل في الماضي وجمدت بناء المستوطنات لفترة قصيرة. وحول التساؤل لماذا لا تم عرض قضية بناء المستوطنات على مجلس الأمن الدولي قال تونر:لا نريد ان ننقل الأمر للأمم المتحدة حتى لا تتخذ قرارا من جانب واحد ولأنها ستنزع صفة الشرعية عن إسرائيل وتهدد أمنها. واننا سنستمر في معارضة بناء المستوطنات لأنه يهدد أمن إسرائيل الذي نعتبره مرتبطا بالأمن الأمريكي، ولا نعتقد ان الأمم المتحدة هي المكان الصحيح لمعالجة هذه القضية.