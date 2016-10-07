واشنطن تدين بقوة بناء المستوطنة في عمق الضفة الغربية المحتلة رغم معرفتها بأن إسرائيل لن تتأثر بذلك
تمام البرازي
واشنطن ـ – «القدس العربي» : أدانت الخارجية الأمريكية بقوة قرار الحكومة الإسرائيلية التقدم في خطة لبناء مستوطنة جديدة في داخل عمق الضفة الغربية، ولأن الاستمرار في بناء المستوطنة التي تشمل 300 وحدة سكنية سيؤذي حل الدولتين. وأضاف بيان الخارجية الأمريكية ان بناء بؤر استيطانية غير قانونية وإعادة رسم حدود مستوطنة محلية لا يغير الواقع ان هذه الموافقة تناقض التصريحات العلنية للحكومة الإسرائيلية بأنها لن تبني مستوطنات جديدة. إن هذه المستوطنة الجديدة تقع في عمق الضفة الغربية وأقرب الى حدود الأردن منها الى إسرائيل، وتتواصل مع العديد من البؤر الاستيطانية لتقسيم الضفة الغربية وتمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية وتجعلها بعيدة المنال أكثر. ان القرار مزعج جدا خاصة انه يأتي بعد توقيع اتفاقية مع امريكا حول المساعدة العسكرية (منحها 38 مليار دولار) لتعزير أمن إسرائيل، وان هذا القرار مضاد لمصالح الأمن الإسرائيلي البعيد المدى وضد الحل السلمي للنزاع مع الفلسطينيين، بالإضافة الى انه أمر مؤثر انه اتخذ بينما العالم شارك في الحزن على وفاة الرئيس شمعون بيريز وقدم قادة أمريكا ودول أخرى العزاء بالرئيس الراحل كأحد أبطال السلام الكبار. ان الحكومة الإسرائيلية تخطط بجدية للإطاحة بأي احتمال لقيام حل الدولتين والتي دعمها بيريز بقوة، وان على إسرائيل في النهاية ان تقرر وتختار بين توسيع المستوطنات او الحفاظ على إمكانية حل سلمي يقوم على حل الدولتين.ومنذ تقرير الرباعية الذي دعا الطرفين للقيام بخطوات إيجابية تعكس التوجه الحالي ودفع حل الدولتين الى الأمام على الأرض.ولسوء الحظ شاهدنا العكس اي الاستمرار ببناء المستوطنة الجديدة الذي هو خطوة إضافية نحو تقرير حل الدولة الواحدة واستمرار الاحتلال الدائم والذي لا يتوافق مع مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ان مثل هذه الخطوات سيجلب الإدانه من المجتمع الدولي ويبعد إسرائيل عن شركائها ويشكك في التزام اسرائيل بتحقيق سلام عبر المفاوضات.وعندما سئل نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر عن هذه الإدانة التي لا تصغي لها إسرائيل أجاب :انها تنطلق من المبدأ الأساسي وهو التزامنا بأمن إسرائيل الذي لا يتزعزع. ولهذا وقعنا مذكرة التفاهم العسكري.ولكن عندما تقوم إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة فإن هذا يناقض هدفها المعلن لتحقيق حل الدولتين بل يثير قلقنا العميق والجدي وعبرنا لإسرائيل عن ذلك علنا وسرا. ونعرف ان تعليقاتنا لا تأثير لها، لكننا نعتقد انه من المهم توضيح رؤيتنا للوضع على الأرض وتأثير ذلك على إسرائيل على المدى البعيد كدولة يهودية ديمقراطية في المنطقة.ان بناء المستوطنات يرجع العملية السلمية للوراء لتحقيق حل الدولتين ويجعل تحقيق ذلك أصعب.وعلينا ان نستمر في الإعراب لإسرائيل ان أعمالها ضد المصالح الأمنية البعيدة المدى لإسرائيل، وضد هدف تحقيق حل الدولتين.وقد استجابت إسرائيل في الماضي وجمدت بناء المستوطنات لفترة قصيرة. وحول التساؤل لماذا لا تم عرض قضية بناء المستوطنات على مجلس الأمن الدولي قال تونر:لا نريد ان ننقل الأمر للأمم المتحدة حتى لا تتخذ قرارا من جانب واحد ولأنها ستنزع صفة الشرعية عن إسرائيل وتهدد أمنها. واننا سنستمر في معارضة بناء المستوطنات لأنه يهدد أمن إسرائيل الذي نعتبره مرتبطا بالأمن الأمريكي، ولا نعتقد ان الأمم المتحدة هي المكان الصحيح لمعالجة هذه القضية.
تمام البرازي
واشنطن تدين بقوة واسرائيل ترد بقوة فى بناء المزيد من الاستيطان لتثبت ان ادانة واشنطن ماهى الا فقاعة فارغة الم يهينوا 0 الصهاينة0 الرئيس الامريكى بعدم تغطية بطاقة اعتماده لحساب فى مطعم عام ؟؟؟ الم يحدد الصهاينة الرئيس الفائز فى انتخابات 2016 منذ شهرين قبل انتخاب 2012 اى منذ 4 سنوات ؟؟؟ الم يجعل الصهاينة من امريكية اضحوكة الديموقراطية والانتخاب والحرية التى طالما ادعتهم 0 الم يزل اليوت ادامز الصهيونى يشغل منصب مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية منذ كارتر حتى اليوم يتبدل الرؤساء على البيت الابيض وهو ساكن دائم به ؟؟؟ لماذا لم يظهر على هيلرى ما هو طبيعى فى النساء حيال خيانة ازواجهن فى فضيحة ليفنسكى مع زوجها ؟؟؟ اليس فى تنصيبها لوزارة الخارجية كاف بل الى رئاسة امريكا 2016 وهى سليلة عائلة روتشيلد الصهيونية بانى 10 مدن بالكيان من جيبه الخاص ومالك البنك الدولى الذى يحكم العالم بديونه بما يشمل امريكا وروسيا واوروبا مجتمعة وما يجرى فى بلاد العرب تجربة وسوق للاسلحة شرقا وغربا بما فيه التصنيع الاسرائيلى الحربى حيث وصل الى التخمة وفى عام 2012 تقدموا لحكومة بريطانيا 360 طلبا لتخليصهم منه خوفا من ان يصل ليد غير مرغوبة فأوجد السوق العربى والربيع العربى وسنة وشيعة وثورات ودورات وارهاب وداعش ورقصنى يا جدع فصادوا 10 عصافير بحجر واحد وتدحدلت المليارات كالرز فاليوم بطلت موضة المليارات فاصبح الكلام عن ترليونات
ف 11 مليون برميل نفط حجازى لا يطفئ ظمأهم يريدون 18 مليون يوميا وطز ملايين تغرق تحترق تموت تحت الردم مش مهم كله فى حب طويل التيلة بيهون والسلام على من اتبع الهدى الم يقل اباه قبل مئة عام انه لا مانع لديه بان يكون لابناء عمومته المساكين اليهود وطن قومي فى مسرى رسول الله صلعم وخدم واولاده الحرمين بل ال3 مساجد؟؟؟؟؟ خدمة ليس بعدها ولا قبلها خدمة فالطبخة ليست اليوم ولا امس بل منذ الخروج من الاندلس