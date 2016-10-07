﻿إسرائيل تستخف بعتب واشنطن وانتقادها للمستوطنات

الناصرة – «القدس العربي» : لم تكترث إسرائيل بالانتقادات وبيانات العتب الصادرة عن البيت الأبيض بشأن إقامة مستوطنة جديدة لمستوطني «عمونه» كما جاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية التي زعمت أن مخططات البناء التي أعلن عنها الأسبوع الماضي لا تشكل إقامة مستوطنة جديدة. وكررت القول إن «المستوطنات ليست عقبة أمام السلام»، متجاهلة بذلك القانون الدولي بهذا المضمار وتأكيدات أمريكية وأوروبية تكررت في الماضي بأن البناء الاستيطاني يشكل عقبة في طريق السلام.

ورغم أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يرد بشكل رسمي على الانتقادات الأمريكية، إلا أنه علم أن بيان وزارة الخارجية قد صيغ وصودق عليه من قبل نتنياهو ومستشاريه وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية التي يشغلها هو بنفسه. وتزعم الخارجية الإسرائيلية أن المصادقة على بناء 98 وحدة سكنية في مستوطنة «شيلو»، في الضفة الغربية المحتلة، لا تعني إقامة مستوطنة جديدة، بادعاء أن هذه الوحدات ستبنى على ما يطلق عليه الاحتلال «أراضي دولة» في مستوطنة قائمة دون تغيير الحدود البلدية للمستوطنة. كما ادعى البيان أن هذه الوحدات السكنية ستوفر المساكن للمستوطنين في «عمونه» الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية غير المرخصة. في المقابل تواصل إسرائيل الاختباء خلف تأييد معلن لتسوية الدولتين حيث قالت الخارجية الإسرائيلية إنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين لشعبين، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل اليهودية «.

وضمن إلقاء الكرة في الملعب الفلسطيني زعم البيان الإسرائيلي أن العقبة الحقيقية أمام السلام ليست المستوطنات، التي هي موضوع المفاوضات بشأن الحل الدائم، التي يجب التوصل إلى حل لها بواسطة المفاوضات، وإنما هي الرفض الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية ضمن أية حدود».

يشار الى أن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، دان شابيرو، كان قد تحدث يوم الأحد الماضي، مع القائم بأعمال المستشار للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يعكوف نيجل، واحتج أمامه على قرار الدفع بمخططات بناء مستوطنة جديدة للمستوطنين في «عمونه». ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إن «شابيرو شدد أمام نيجل على أن الولايات المتحدة تنظر بخطورة إلى العملية، لأن الحكومة الإسرائيلية ومن أجل حل مشكلة بؤرة استيطانية غير قانونية تخلق مشكلة أكبر بكثير». وأضاف أنه رغم ادعاءات إسرائيل أن الحديث عن توسيع مستوطنة قائمة، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن الحديث عن إقامة مستوطنة جديدة، وهو ما يتناقض مع تعهدات حكومة نتنياهو للإدارة الأمريكية. كما كان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش آرنست قد قال «لقد تلقينا ضمانات من جانب الحكومة الإسرائيلية وهي تتناقض مع هذا الإعلان» الإسرائيلي عن بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة. وأضاف «إذا تكلمنا عن الطريقة التي يتعامل بها الأصدقاء في ما بينهم، فإن هذا الأمر يشكل مصدر قلق حقيقي.

ونقل عن آرنست قوله إن الغضب الأمريكي من الإعلان الإسرائيلي يأتي بسبب توافر عدة عوامل، بينها مجرد الإعلان عن الدفع بالبناء في المستوطنات، وموقع المستوطنة العميق في داخل الضفة الغربية في موقع قريب إلى الأردن أكثر مما هو قريب من إسرائيل، وتوقيت الإعلان في يوم وفاة شمعون بيريز، وبعد أقل من أسبوع من التوقيع على اتفاقية المساعدات الأمنية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية في بيان شديد اللهجة إن موافقة إسرائيل على بناء 300 وحدة سكنية في الضفة الغربية «هي خطوة أخرى نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة والاحتلال الدائم. وبلهجة شديدة قال المتحدث باسم الخارجية، مارك تونر، إن خطة بناء المستوطنة تقوض آفاق السلام مع الفلسطينيين كما أنها «لا تنسجم مطلقا مع مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية».

لكن إسرائيل واصلت عدم اكتراثها واستخفافها حيث عقبت نائبة وزير خارجيتها تسيبي حوطوفيلي بالقول إن واشنطن بكل الأحوال كانت ستنتقد إسرائيل في موضوع الاستيطان.

يشار الى أن عدد المستوطنين قد تضاعف منذ توقيع اتفاق أوسلو ثلاث مرات ويبلغ اليوم نحو نصف مليون مستوطن يقيمون بنحو 130 مستوطنة بما في ذلك الشطر الشرقي للقدس المحتلة. مشروع الاستيطان الذي كان بيريز أحد المبادرين له في مطلع السبعينيات في القرن الماضي كان قد استغل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية من أجل تعميق وتسمين المستوطنات.