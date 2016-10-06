﻿الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن الاستيطان وتدعوها لدعم مشروع قرار عربي

رام الله – «القدس العربي»: رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الأمريكي الذي جاء على لسان الناطق باسم الخارجية وأدان بشدة القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة شيلو. وأشار الى أن هذا الاستيطان يرسخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة. ورحبت الخارجية أيضا بالبيانات التي صدرت عن الخارجية البريطانية والإيطالية وغيرهما في أدانة واضحة لهذه الخطوة الاستيطانية الجديدة. وقالت إن من الضرورة بمكان تذكير الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية والناطقين الآخرين أن مثل هذه الإدانات رغم شدتها اللغوية لم تمنع أو توقف إسرائيل عن الاستمرار في إعلاناتها لبناء وحدات استيطانية جديدة، متحدية هذه الإدانات ومتمردة عليها.

ودعت الخارجية واشنطن لقراءة التصريحات والبيانات التي صدرت عن الخارجية الإسرائيلية وعن المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب التي ترفض هذا التنديد الأمريكي، معتمدة في رفضها على مواقف وتصويتات الإدارة الأمريكية طيلة المراحل السابقة في مجلس الأمن إزاء موضوع الاستيطان. وأضافت «ونذكر على وجه الخصوص استخدام أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدم الى مجلس الأمن بشأن الاستيطان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 رغم تأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن له ودعم 145 دولة في الجمعية العامة للامم المتحدة لهذا المشروع».

واستطردت أن المواقف الأمريكية التي تهدد باستخدام الفيتو ضد قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي كانت ولفترة من الوقت هي المحفز المباشر الذي يشجع إسرائيل ليس فقط على تحدي الإرادة الدولية بالإعلان عن المزيد من المشاريع الاستيطانية الجديدة، وانما أوصلتها مؤخراً للتطاول على الموقف الأمريكي الذي وفر لها الحماية في مجلس الأمن طيلة السنوات الماضية.

وتساءلت الخارجية «هل ستصوت الإدارة الأمريكية أمام هذا التمرد الإسرائيلي في موضوع الاستيطان لصالح مشروع قرار جديد يتم العمل عليه في مجلس الأمن؟ آخذين بالاعتبار هذه اللغة الشديدة التي استعملت من قبل الخارجية الأمريكية بقولها إن على الإسرائيليين أن يقرروا ويختاروا بين توسيع المستوطنات وحل الدولتين، محذرة من أن الإدارة الأمريكية سوف تضطر كما هي الحالات السابقة الى الانسجام مع تعهداتها للجانب الإسرائيلي في دعم حالة التمرد الإسرائيلية على قرارات الأمم المتحدة ، بالتصويت ضد مشروع القرار المقترح؟. وقالت إن اختبار مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بات على المحك وفي القريب العاجل سوف يتبين إن كانت هذه التصريحات الشديدة اللهجة هي ذر للرماد في العيون بشأن الاستيطان لنعود من جديد الى شكل التصويت الذي كان في الحالات السابقة أو اضطرارات استباقية تعكس وصول الموقف الأمريكي الى القناعة بخطر الاستيطان وأهمية التصويت الإيجابي. وما ينطبق على الموقف الأمريكي ينطبق أيضا على مواقف دول أخرى، غالبا تحتمي بالموقف الأمريكي.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما يحتاج إليه الفلسطينيون هو موقف واضح وصريح في مواجهة هذه المنظومة الاستيطانية غير القانونية التي تدمر حل الدولتين، وعلى هذه الدول في مجلس الأمن أن تقرر قريبا موقفها من الاستيطان وبشكل واضح.

في غضون ذلك أعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أمام القنصل العام لمملكة السويد آن سوفي نيلسون المعتمدة لدى دولة فلسطين أنّ القيادة الفلسطينية ستعيد الكرة وتتوجه إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإن فشلت في ذلك أكثر من مرة فإنها ستتوجه إلى «متحدين من أجل السلام» في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بخصوص إنهاء الاحتلال وبذلك يصبح هذا قرار ملزم كقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال المالكي: «إن التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن بخصوص إدانة الاستيطان سيزيد من فرص نجاح مؤتمر باريس الدولي للسلام». من جهتها أطلعت نيلسون المالكي على موقف السويد الداعم للحقوق الفلسطينية والمتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقالت إن السويد ستصبح عضواً في مجلس الأمن الدولي قريباً وإنها ستستخدم نفوذها لخدمة تحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ودون الإجحاف بحقوق الطرفين. كما أشارت إلى أن الإتحاد الأوروبي بإمكانه لعب دور أكبر في عملية السلام وإعادة الطرفين إلى سكة المفاوضات المثمرة والبناءة. كذلك بحثت نيلسون أجندة زيارة وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم التي ستقوم بها لفلسطين في الأيام المقبلة. وفي نهاية حديثها أبلغت نيلسون أن السويد ستقدم ثمانية ملايين دولار دعماً لوكالة غوث اللاجئين «أونروا» وذلك بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به هذه المؤسسة.