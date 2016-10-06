﻿القاهرة في طريقها للتصالح مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد

القاهرة ـ «القدس العربي»: عاود ملف رجال الأعمال والتصالح مع الدولة الظهور على السطح مرة أخرى، وخاصة بعد تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة والذي قدم 75٪ من ثروته وبلغت قيمة الأموال المستردة للدولة 5 مليارات و341 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ الأكبر المسترد من أموال المحسوبين على نظام مبارك بل والأكبر في تاريخ مصر.

وعلى غرار خطوات التصالح مع حسين سالم، قدم وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، طلب للجنة استرداد الأموال المهربة من شأنه التصالح مع الدولة والتسوية في القضايا المتهم فيها مقابل رد الأموال المستحقة عليه وتحديد قيمة الضرر الواقع على الدولة والمستحقات المطلوبة منه.

وأعلنت اللجنة في بيان لها، «أنها قامت بفحص الطلب والأحكام الصادرة ضد رشيد محمد رشيد في 4 قضايا، سبق اتهامه فيها وابنته علياء، وحددت بشكل مبدئي قيمة المستحقات المطلوبة منه بنحو 3 مليارات و320 مليون جنيه»، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تنتهي من إعداد تقريرها النهائي حول طلب التصالح المقدم منه خلال أيام، تمهيداً لعرضه على رؤساء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة لإخطار محامي رشيد بهذا التقرير».

وأوضحت، «أن اللجنة اطلعت على حكم محكمة الجنايات الصادر ضد رشيد محمد رشيد في قضية الكسب غير المشروع، والتي قضت فيها بسجنه وتغريمه مبلغ 522 مليون جنيه، لاستيلائه على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، عن طريق حصوله على معلومة جوهرية عام 2003 أثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني المنحل».

كما اطلعت على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه ملياراً و414 مليون جنيه، في قضية ترخيص الحديد المتهم فيها مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عبد العزيزعز، رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الحديد وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، بالإضافة إلى القضية الثالثة المتهم فيها رشيد بتربيح نفسه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، وهي القضية المعروفة باسم «صندوق تنمية الصادرات»، فضلا عن القضية الرابعة المتهم فيها بالاشتراك مع حلمي أبو العيش، ورجل الأعمال أدهم نديم، بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة بنحو 15 مليون جنيه».

وأعلن مصدر قضائي داخل اللجنة، «أنه وفقاً لتعديلات القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلات المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على أنه فى حالة التصالح مع المتهمين بعد صدور أحكام جنائية ضدهم، أن يتم رد المبلغ المحكوم به وغرامة مماثلة، وهو ما يعني أن ما يستحق على رجل الأعمال رشيد محمد رشيد نحو 3 مليارات و320 مليون جنيه، إلا أن اللجنة مازالت تفحص عما إذا كانت هناك قضايا أخرى من عدمه».

وقال الدكتور محمود كبيش، محامي حسين سالم : إن الأقوال العامة التي تتحدث عن ثروات رجال مبارك «هي اللي ودتنا في داهية»، لافتا إلى أن قيام هيئة «استرداد الأموال» بخطوات التصالح مع رشيد محمد رشيد لا تعني أن حالته مثل حالة موكله حسين سالم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «TEN»، «أنه يجب على الدولة أن تسعى للمصالحة مع كل شخص متهماً في قضايا استيلاء على المال العام»، مشيراً إلى أن ذلك فرصة تمكن لمصر أن تعيد أموالها من الخارج.

يذكر، أن رشيد محمد رشيد كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وصدر ضده حكم سابق في قضية الكسب غير المشروع، التي قضت بسجنه وتغريمه 522 مليون جنيه، لاستيلائه على مبلغ نصف مليار جنيه وتهريبه إلى قبرص، عن طريق حصوله على معلومة جوهرية عام 2003 أثناء عضويته في لجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني المنحل.