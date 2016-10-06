﻿الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب

الرباط – «القدس العربي»: يتوجه الناخبون المغاربة اليوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في إطار دستور 2011 الذي جاء في سياق إصلاحات سياسية ودستورية استجابة للحراك الشبابي والمجتمعي المغربي إبان الربيع العربي..

وسيختار الناخبون، الذين يبلغ عددهم 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا، في تاسع انتخابات تشريعية منذ استقلال المغرب 1956، ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة الاقليمية لـ305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية أو ما يعرف باللائحة الوطنية وخصصت 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب.

وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية المغربية فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم جميع الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، 1410 لوائح، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، ويتراوح عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية، محلية ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي تم فيه تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.

ويتوزع الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55 في المئة من الرجال مقابل 45 في المئة من النساء، في ما يتوزعون حسب الوسط على 55 في المئة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 في المئة ينتمون للوسط القروي.

وقالت الأرقام الرسمية بالنسبة لشرائح الأعمار إن 30 في المئة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 في المئة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 في المئة تفوق أعمارهم 54 سنة.

وتمكنت ثلاثة أحزاب من تغطية كل الدوائر الانتخابية بنسبة مئة في المئة، هي حزب الاستقلال، وحزب «الأصالة والمعاصرة»، وحزب العدالة والتنمية، بينما بلغت نسبة تغطية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 98,9 في المئة، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية وأحزاب تحالف اليسار بنسبة 97,8 في المئة.

وركزت برامج الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات على الرفع من تنافسية القطاع الاقتصادي اعتبارا لدوره الكبير في تدعيم التنمية البشرية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، لكن ثمة إدراك المراقبين والناخبين أن ما ورد في هذه البرامج لم يكن أكثر من وعود انتخابية لعدم واقعية هذه البرامج واعتمادها المزايدة والمبالغة في تقديرياتها ووعودها.

وكانت اللجنة الحكومية لتتبع العملية الانتخابية قد سجلت بارتياح مرور الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة.

وعمدت الأحزاب إلى توظيف أدوات اتصال حديثة في حملاتها الانتخابية من قبيل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية المتمثلة في توزيع المنشورات والملصقات والتجمعات الخطابية.

وستنتهي منتصف ليلة أمس الخميس الحملة الانتخابية الممهدة لهذا الاقتراع والتي انطلقت في الساعة الأولى من يوم السبت 24 ايلول/ سبتمبر 2016، وعرفت الحملة استخدام جميع الأساليب بما فيها اللاأخلاقية بتسريب وبث أخبار عن حياة شخصية تتعلق بالمرشحين وأخلاقهم وعائلاتهم.

وكان من بين من تعرض لهذه الحملة أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة والمرشحة في الدار البيضاء، وعلقت ماء العينين على ما تناولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وإحدى الصحف التي ادعت وجود علاقة «غير مهنية» لها بالبرلماني عن الحزب نفسه عزيز كرماط، «المواجهة وصلت إلى الحضيض». واعتبرت القيادية في الحزب ذي المرجعية الإسلامية، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن محاولة النيل منها ومن سمعتها واستهدافها بجميع الوسائل منذ بداية مسارها البرلماني وإلى الآن، ليس أمرا جديدا.

وشددت على أنه «مهما كان الموقف من حزب ومناضليه يظلون مواطنين مغاربة من صميم حقوقهم على الدولة و مؤسساتها حمايتهم حماية عائلاتهم.» وأضافت «استهداف النساء السياسيات خصوصا في أعراضهن لتخويفهن وترهيبهن بوسائل حقيرة وصغيرة بسوء نية واضحة لا يمكن أن يثني المناضلات منهن.»

وتتطلع الهيئات السياسية المغربية إلى إنخراط واسع لفئة الشباب في عملية التصويت وتعزيز الثقة لديهم في المشاركة في العملية السياسية في ظل دعوات للمقاطعة يقودها بحملة في الشوارع والساحات حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، فيما اكتفت جماعة العدل والإحسان، شبه محظورة وأقوى الجماعات ذي المرجعية الإسلامية بالمقاطعة والدعوة لها بوسائل الاتصال على الانترنت. وقال حزب النهج الديمقراطي إن ناشطيه تعرضوا في عدد من المدن إلى حملات قمع ومنع رغم أن القانون يمنحهم حق الدعوة للمقاطعة. ووجه الحزب رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، طالبه فيها بإيقاف «حملات التضييق والمنع» التي يتعرض لها بهدف حرمانه من حقه في التعبير عن الرأي السياسي بما فيه موقفه الداعي لمقاطعة الانتخابات.

ودعا حزب النهج، في رسالته إلى محاسبة المسؤولين عن حمالات التضييق التي «تعرض لها مناضلينا ومناضلاتنا والمتعاطفين معنا أثناء الحملة الانتخابية لمقاطعة انتخابات 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016 في مختلف المدن»، كما طالب من بن كيران محاسبة المسؤولين عن «جرائم التعذيب ومحاولة القتل التي تعرض لها عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي الحسين لهناوي» وحمل الحزب المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في المس بأمن وسلامة مناضليه والمتعاطفين معه . ودعا حزب البديل الديمقراطي (يساري تحت التاسيس) عموم الناخبين والمتعاطفين معه، إلى المشاركة السياسية مع التصويت الأبيض (التصويت بالملغاة) وبرر الحزب، في بلاغ لكتابته الوطنية، مساء الأربعاء، دعوته هذه، بكون العروض السياسية والبرامج الانتخابية المقدمة «لا يستشف منها إرادة حقيقية للتغيير، بقدر ما هي خليط غير متجانس لا يمكن ولا يساعد على بناء تعاقدات مع الجماهير الشعبية والالتزام بها، مرتهنة ومحكومة بتنازلات الأحزاب السياسية لحظة المصادقة على الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية برمتها، واستمرار السلوكيات نفسها و الممارسات نفسها و التوجهات نفسها التي تغير في الشكل وتحتفظ بالجوهر». ودعا الحزب، الذي منعته وزارة الداخلية من التأسيس بحكم محكمة، إلى جبهة سياسية يسارية حقيقية من أجل «إعادة بناء يسار قوي ومتجذر في المجتمع، كقوة ثالثة خارج الثنائية القطبية الوهمية والمفتعلة والمفروضة قسرا على المغاربة».

وستشارك في الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات اليوم الجمعة 37 هيئة مغربية ودولية، من بينها 31 جمعية مغربية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وستعبئ هذه الهيئات أكثر من 4000 ملاحظ من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بعملية الملاحظة بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

ومن بين هذه الجمعيات، النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، الذي يتكون من جمعيات وناشطين، حيث يلاحظ الانتخابات وفق آليات دولية جديدة تروم مراقبة سير العملية الانتخابية في المغرب بشكل أفضل، على ان يصدر تقريرا تفصيليا بعد إعلان النتائج الرسمية للاقتراع.

ويقول كمال الحبيب، منسق النسيج إنهم ومنذ سنة 2002 يقاربون الانتخابات حسب منهجية الملاحظة المتنقلة، أي الدخول إلى المكاتب والخروج منها بشكل سريع لفترات قصيرة، وذلك من أجل الاطلاع على ما يعادل 12 ألفا إلى 18 ألف مكتب تصويت ومنذ العام الماضي، «تم الشروع في تجربة جديدة، تقوم على الملاحظة، إذ يستمر عمل الملاحظ منذ الصباح حتى المساء في مكاتب التصويت، شأنه في ذلك شأن مراقب الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، ويرسل المعطيات بسرعة». وقال في لقاء مع الصحافة نظم مساء الاربعاء، إن عدد الملاحظين الذين يشتغلون مع النسيج الجمعوي يصل إلى 758 ملاحظا قارا، و500 ملاحظا متنقلا سيلاحظون الأجواء خارج مكاتب التصويت؛ «وذلك من أجل إعداد تقارير موازية للتقارير التي سيعدها الملاحظون من داخل المكاتب، لكي تكون الرؤية واضحة بشأن سير العملية الانتخابية». وأضاف أن النسيج سيغطي التراب الوطني بنسبة مئة في المئة، في 12 جهة و82 عمالة وإقليما، «رغم أن عدد مكاتب التصويت يصل إلى 39 ألفا، إلا أن هذه المنهجية معمول بها على الصعيد الدولي، كما تعتبر مهمة للفهم.. تم العمل بها في عدد من الدول، وأعطت نتائج دقيقة في انتخابات تونس».