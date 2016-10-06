﻿مصدر دبلوماسي فرنسي لـ «القدس العربي»: على روسيا أن تتحمل مسؤوليتها في حال عرقلت مشروع قرار لفرض هدنة فورية في حلب

باريس ـ «القدس العربي»: في تصريحات خاصة بـ «القدس العربي» ونقلا عن أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية فإن باريس «تسعى جاهدة للتصويت على مشروع القرار حول وقف إطلاق النار في سوريا وخصوصا إقناع روسيا بعدم عرقلته» .

المصدر الدبلوماسي أكد أن «باريس لن تستعمل اللغة الخشبية مع موسكو، لأن ما تتعرض له حلب حملة همجية ولا يمكن لفرنسا أن تقف مكتوفة الأيدي. إذا أفشلت روسيا مشروع القرار فستتحمل مسؤوليتها حول ما يتعرض له الشعب السوري من مذابح». ويهدف مشروع القرار الفرنسي الذي تم تقديمه لمجلس الأمن قبل أيام إلى فرض هدنة فورية، خصوصا وقف الطيران الحربي السوري والروسي بقصف حلب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتسعى فرنسا منذ أسبوع إلى تذليل العقبات أمام العراقيل التي تعترض مشروع قرارها خصوصا تعنت روسيا التي عبرت عن تحفظها على مشروع القرار ولوحت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن. وعبرت موسكو صراحة عن رفضها لعدد من النقاط التي جاءت في مشروع القرار وطالبت بإدخال «تعديلات» عليه. فقد رفضت النقطة التي تدعو إلى حظر فوري لحركة الطائرات فوق حلب، مبررة ذلك أنه سيعطي فرصة للمعارضة المسلحة بتجميع قواها وتسليح نفسها من جديد.

ودافع فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، عن العمليات العسكرية الروسية في سوريا في أعقاب قصف مستشفيات وقافلة مساعدات، قائلا إن روسيا لم تستهدف المدنيين عمدا بل استهدفت «الإرهابيين» الذين يتحصنون في المدينة بين المدنيين.

كما رفضت روسيا صيغة قرار المشروع الذي يتضمن تهديدات باتخاذ «إجراءات إضافية» وهو ما يعني فرض عقوبات ضد أي طرف يفشل في الامتثال للهدنة، وأعربت عن تحفظها أيضا على اقتراح باريس اعتماد آلية جديدة لرصد وقف إطلاق النار في حلب.

وقبل توجه لواشنطن يوم الجمعة للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت موسكو الخميس والتقى بنظيره الروسي وحثه على ضرورة العمل من أجل التوقيع على وقف إطلاق النار في حلب من أجل تقديم المساعدات العاجلة لنحو ربع مليون محاصر في حلب ووقف قصف المنشآت المدنية خصوصا المنازل والمستشفيات. وقبيل سفره لموسكو هاجم جان مارك ايرولت بقوة روسيا ووصف مشاركتها في قصف حلب بـأنه «عار وتصرف غير مقبول».

ويبدو أن فرنسا لم تعد تطيق التعنت الروسي وتحديها للمجتمع الدولي واتهمتها صراحة بعد مشاركتها إلى جانب النظام السوري في قصف المستشفيات بارتكاب «جرائم حرب في حق المدنيين».

وحول نبرة الخطاب واللهجة الشديدة التي استخدمتها باريس تجاه موسكو، فقد أكد المصدر الدبلوماسي لـ»القدس العربي» أن هذه اللهجة غير المعتادة من فرنسا «تمليها المأساة الكبرى التي تعيشها حلب من قتل يومي للأبرياء وتدمير ممنهج بسبب الدور السلبي لروسيا في سوريا».

زيارة جان مارك ايرولت لموسكو وواشنطن تأتي بعد يوم فقط من اجتماع برلين الذي حضره ممثلو خمس دول كبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وطبعا فرنسا. وناقش الاجتماع مشروع القرار الفرنسي واعتبره خطوة مهمة نحو حلحلة الأزمة السورية، كما ناقش المبادرة الأوروبية التي تقضي بتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين في حلب، وتبلغ قيمة المساعدات نحو 25 مليون يورو كما ناقش الاجتماع تصاعد حدة التوتر بين موسكو وواشنطن بعد تعليق التعاون العسكري بين البلدين بشأن سوريا. وعن سبب أخذ باريس بزمام المبادرة واقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن باسم فرنسا وليس باسم الاتحاد الأوروبي، أفاد المصدر الدبلوماسي الفرنسي لـ «القدس العربي»: «أن دول الاتحاد الأوروبي على قلب رجل واحد في ما يخص هذا المشروع، وشاركت إسبانيا في إعداده وتمت صياغته باسم فرنسا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن».

وتسعى باريس جاهدة إلى الوساطة بين واشنطن وموسكو من خلال زيارة جان مارك أيرولت لكل من موسكو وواشنطن من أجل العودة لطاولة الحوار بعد تعليق التعاون الثنائي العسكري بينهما. فرنسا تعي جيدا الدور الكبير الذي تلعبه هاتان الدولتان المؤثرتان بشأن الملف السوري وأن القطيعة بينهما سيكون له وقع سلبي ولن يعمل لصالح التصويت على هدنة فورية ونجاح مشروع القرار الفرنسي أمام مجلس الأمن.

وأما الغياب العربي والإسلامي التام في ملف سوريا وعجزه عن تقديم أية مبادرة لوقف الحرب تبقى المباردة الفرنسية الفرصة الوحيدة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين في حلب.