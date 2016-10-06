﻿جرعة «أردنية» مكثفة في إستراتيجية «التصدي للخوارج» بالتوازي مع حماس «تركي» لـ «قضم» حصة من كعكة «ملف القدس»

عمان ـ «القدس العربي»: لا يمكن القول بأن عبارة «معركتنا ضد الخوارج» مجردة من المفهوم السياسي عندما ترد في كل ثنايا ونصوص الخطاب الرسمي والملكي والإعلامي الأردني وفقا للمنظور المنحوت سياسيا والقائل بأن مواجهة الإرهاب والتطرف ينبغي أن تكون «أولوية» للدول المسلمة والعربية قبل الغير.

مشكلة هذا الطرح برأي كثير من المحللين أنه يغفل دور الأجهزة الأمنية الغربية في إنتاج وصناعة ظاهرة «الجهاد العابر للحدود».

لكن إستراتيجية التصدي لـ «الخوارج» سياسية بامتياز حتى وإن كان رئيس الديوان الملكي المخضرم الدكتور فايز طراونة قد تحفظ في حلقة الاستشارات الأولى على التعبير واستعماله بدلا من «الإرهابيين» قبل أن يستمع لمثقفين ومفكرين وفنانين مستقلين تم تجاهلهم وهم يقترحون نحت مفاهيم لغوية من خارج العلبة الكلاسيكية والقاموس الذي تستخدمه الجماعات الدينية المتطرفة .

في لعبة التوازن الإقليمي أو»البقاء» كما يسميها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري يمكن ملاحظة تطور لافت وسط المسءولين الأردنيين لتلك النغمة السياسية التي تحاول وقف تسليط الأضواء على قصة «الوصاية الأردنية الدينية» على المقدسات وخصوصا في مدينة القدس .

في الأدبيات العامة والعلنية يتمسك الأردن بدوره ووصايته في عمق معادلة مدينة القدس .

لكن في التفاصيل اليومية يمكن الإصغاء لاجتهادات جديدة في أروقة وزارة الخارجية مثلا تميل إلى تجنب مواجهة إسرائيل بصفة فردية عندما يتعلق الأمر بموقفها من القدس والمسجد الأقصى.

ويمكن الاستماع لتلك الإسطوانة التي تقترح مجددا أن القضية الفلسطينية عموما بغطاء إنساني ودولي وأن ملف القدس والمقدسات ينبغي أن يتبع المنظومة الإسلامية على أن تزول «الأحمال» عن الكتف الأردني ولو قليلا في هذا السياق.

عبرت عن ذلك أزمة «الكاميرات» التي نصبت بترتيب أردني – إسرائيلي ثم خلعت بقرار من حكومة بنيامين نتياهو ولم يسع الأردن لمواجهة تعيدها للعمل .

في كل حال تنمو بالتوازي وسط النخبة الأردنية منهجية «الاستسلام والخضوع» لفكرة أن «تركيا» حصريا بصفتها دولة إسلامية تتقدم الصفوف في المنطقة لديها تأثير كبير اليوم في المعادلة الفلسطينية وتستعد لاختراقات بدأ بعضها فعلا لـ»قضم» مساحات من الدور الأردني في ملفي القدس والأقصى على أساس أن ملف القدس كعكة مناسبة يمكن توظيفها سياسيا.

الخارجية الأردنية والتي يقودها للمرة التاسعة المخضرم ناصر جوده لا تبدو مستعدة للمنافسة كثيرا وتتخذ موقفا أميل للتركيز في الأروقة الدولية والمجتمع الدبلوماسي على إستراتيجية تنتهي بـ»شرعية مواجهة الإرهاب»، الأمر الذي يبرر الإكثار من خطاب «الخوارج» وضرورة التصدي لهم .

حتى سفيرة واشنطن النشطة في عمان أليس ويلز تلمح للمسألة بخبث سياسي واضح وهي تستفسر في مجالساتها عن سر الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرئيس التـركـي رجب طيـب آردوغان وسـط الأردنيـين.

مثل هذا السؤال لا يبدو بريئا إذا ما تبلور الفهم الدبلوماسي لتركيز الأردن الكبير على مسألة «الخوارج» كبديل مقترح ومرحلي عن أي إخفاقات محتملة لاحقا في ملف الوصاية على القدس والأقصى خصوصا وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدو مستعدا للمنافسة ويفتح خلف ستارة علاقات مع تركيا وسط حالة «إهمال» عربية وسعودية خصوصا تركت الأردن وحيدا يقاتل في ملف القدس وسط ميزان قوى عجيب يميل لصالح إسرائيل.

لافت جدا أن كل القوى الجهادية المصنفة بالإرهاب أردنيا ودوليا لا تشير من قريب أو بعيد لـ»تحرير القدس» وأن إسرائيل نتنياهو، كما يقدر الوزير جوده نفسه، خلف الغرف المغلقة لا تمانع تصعيد الدور التركي أو السعودي أو كلاهما في إطار توفير غطاء إسلامي لأي ترتيب جديد يمكن أن يطال المقدسات الإسلامية في القدس.

اللافت أكثر أن الأردن لا يبدو مهتما بالمزاحمة هنا وأن مداخلة برأي دبلوماسي غربي استمعت لها «القدس العربي» مرحليا ينطوي على أولوية سياسية تتمثل في الاستثمار في «الثأر» من «تنظيمات دينية متشددة في سوريا والعراق» وبصورة تكثف من جرعة الحديث بلغة «الخوارج».

هل يتجه الأردن للتجاوب مع «حالة واقعية» تخفف حمل مدينة القدس عليه في ظرف صعب وحساس، الجواب بالاحتمال وارد لكن لا يمكن القطع بتأكيده .