﻿دعوة ترامب لإعادة الوظائف التي أنشأتها شركات أمريكية في الصين لن تنطبق على شركته

دونغقوان (الصين) – أ ف ب: يطلق المرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب وعودا بأن يعيد إلى الولايات المتحدة الوظائف التي تم نقلها إلى الصين، غير انه يعجز عن تحقيق ذلك مع الشركة الصينية التي تنتج أحذية لحساب عائلته نفسها، لأنها نقلت نشاطها إلى افريقيا للحد من نفقاتها.

ويتهم الملياردير الأمريكي الصين بأنها «سرقت» وظائف من الولايات المتحدة. لكن عائلته نفسها تستفيد من الأجور المتدنية لليد العاملة في هذا البلد، لصنع منتجات باسمها.

ومن غير المحتمل ان تعود الوظائف المعنية في أحد الايام إلى الأراضي الأمريكية، كما قال زانغ هورونغ، رئيس مصنع هواجيان الكبير للأحذية الذي يعمل لحساب إبنة دونالد ترامب.

وقال زانغ في مصنعه في دونغوانغ (جنوب)، الذي انتج في السنوات الاخيرة حوالي 100 الف زوج حذاء لحساب إيفانكا ترامب، ان «بعض الصناعيين باتوا غير قادرين على البقاء في الصين»، لأنهم يواجهون منافسة دولية متزايدة وارتفاع تكلفة اليد العاملة في البلاد.

وفي آب/اغسطس لبى المصنع أيضا طلبية من 20 الف صندل عالي الكعب، بعد خطاب دونالد ترامب في المؤتمر الجمهوري، والذي تعهد فيه باعادة الوظائف «المسروقة» إلى الولايات المتحدة.

ووعد الملياردير الأمريكي اذا ما انتخب بفرض رسوم جمركية باهظة، تبلغ 45 في المئة على السلع المصنوعة في الصين.

وقد انضم مصنع هواجيان إلى عدد متزايد من المؤسسات الصينية التي تنقل إنتاجها إلى جنوب شرق آسيا او إلى افريقيا.

وابتداء من 2011، فتح زانغ هورونغ مصنعه الأول في اثيوبيا. وبعد أربع سنوات بنى فيها مجمعا صناعيا عملاقا من خلال استثمار مليار دولار موزعة على بضع سنوات.

وقال ان «هدفي هو تأمين 30 الف فرصة عمل في اثيوبيا بحلول 2020، مع صادرات تبلغ بالإجمال ما بين 1 و1.5 مليار دولار».

وتغادر وظائف التصنيع التي لا تحتاج إلى مهارات كبيرة السوق الصينية بسبب ارتفاع أجور العمل «حتى لو ان هذه الأجور تبقى اقل بكثير من الحد الأدنى الأمريكي للأجور»، كما لاحظ كريستوفر بالدينغ، الاستاذ في جامعة بكين.

ولم يرد فريق حملة المرشح الجمهوري على اسئلة وكالة فرانس برس، وكذلك شركة ايفانكا ترامب. لكن احذيتها ليست سوى جزء من 1200 شحنة من المنتجات التي تحمل علامة ترامب المشحونة من الصين وهونغ كونغ إلى الولايات المتحدة في السنوات العشر الأخيرة، كما يتبين من احصاءات أمريكية دققت فيها لجنة من تحالف ضد دونالد ترامب.وقد دافع ترامب بقوة عن قرار عائلته صنع أحذية وقمصان وربطات عنق في الصين. وقال في مقابلة مع شبكة (سي.ان.ان) في 2015 «بات من الصعب جدا جدا إنتاج أي شيء في قطاع الملابس» في الولايات المتحدة.

ويؤكد ذلك زانغ هورونغ الذي قال ان «الولايات المتحدة هي أسوأ مكان لإنتاج الأحذية».

وتستطيع شركات أمريكية في الواقع ان تنقل إلى الولايات المتحدة جزءا من إنتاجها يمكن مكننته، لكن المهمات التي تتطلب عملا يدويا طويلا، من أجل تجهيز الأحذية النسائية خصوصا، ستحتاج دائما إلى يد عاملة بخسة، كما قال زانغ.

وفي مصنعه الذي يعمل فيه 15 الف شخص، قال عامل في العشرين من عمره هو تشاو جيان انه مسرور من عائده الشهري الذي يبلغ 3200 يوان (427 يورو).

لكن المطالب تتزايد في انحاء الصين. فتظاهرات العمال ازدادت بنسبة 19 في المئة خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2016 التي شهدت 1867 اضرابا، كما قالت هيئة «تشاينا لايبور بولتن» في هونغ كونغ. وقد وقع أرباب العمل بين تباطؤ الطلب والمطالبة برواتب مرتفعة. ويستطيع مصنع هواجيان دفع رواتب خمسة موظفين في إثيوبيا من راتب عامل صيني واحد، كما قال زانغ.

لذلك تبني مجموعته في أديس ابابا «مدينة للصناعة الخفيفة» على شكل حذاء، مع مصانع وعنابر للنوم وفندق ومستشفى، محاطة بنسخة طبق الأصل عن سور الصين العظيم.

وخلص إلى القول «إنها مسألة جيدة ان يعنى ترامب بالوظيفة الأمريكية، لكن هل لديه فعلا رغبة بصنع احذية؟».