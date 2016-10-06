﻿النرويج تنفق المزيد من صندوقها السيادي العام المقبل

أوسلو – رويترز: تنوي النرويج سحب المزيد من صندوقها السيادي في العام المقبل لدعم تعافي الاقتصاد، لكن وزراء حذروا قبل انتخابات صعبة في سبتمبر/أيلول من أن انتهاء «العصر الذهبي» للنفط قد يعني كبح الإنفاق في المستقبل.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج ووزير المالية سيف ينسن انهما يستهدفان إنفاق 225.6 مليار كرونة (28.1 مليار دولار) من الصندوق البالغ حجمه 888 مليار دولار، أي حوالي ثلاثة في المئة من قيمته، عام 2017. ويزيد هذا على الإنفاق المقترح للعام الحالي البالغ 205.6 مليار كرونة أو 2.8 في المئة.

وقال ينسن لهيئة الإذاعة النرويجية «يجب أن نصنع الوظائف والفرص الجديدة. العصر الذهبي لصناعة النفط انتهى. إنه تحد.»

وتراجع النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات، وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما، بفعل انحدار أسعار النفط الخام – سلعة التصدير الرئيسية للنرويج التي أسست من إيراداتها أضخم صندوق ثروة سيادية في العالم – وانخفاض مماثل في استثمارات شركات النفط منذ 2014.

وفي ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر من العام المقبل، واستطلاعات الرأي التي تظهر سباقا متقاربا، فإن حكومة الأقلية التي تقودها سولبرغ ستكون مضطرة مجددا للتفاوض بشأن الميزانية مع حزبي الوسط الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين.

وقدم الحزبان مطالب أصعب من المعتاد هذا العام، تضمنت كبح الإنفاق وزيادة الضرائب على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتسببة في تغير المناخ.

وقال المتحدث المالي باسم الحزب الليبرالي ان المفاوضات ستكون «صعبة» وان تغييرات كبيرة ستكون ضرورية.

وقالت سولبرغ وينسن ان الإنفاق من الصندوق السيادي يهدف إلى تعزيز نمو اقتصاد «البر الرئيسي»، الذي لا يشمل قطاعي الطاقة والشحن البحري شديدي التقلب، بنسبة 0.4 في المئة في 2017، وهو مستوى أقل من النمو البالغ 1.1 في المئة المتوقع هذا العام.

وقال كيري أمدال، كبير الاقتصاديين في بنك «دي.ان.بي» النرويجي «يتوقعان تحسن الاقتصاد وعودة النمو إلى طبيعته في نهاية العام المقبل ولذا تقل الحاجة إلى سياسة مالية تحفيزية.»

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البر الرئيسي واحدا في المئة في 2016، و1.7 في المئة في 2017، و2.4 في المئة في 2018، حسبما أظهرته الميزانية.

(الدولار يساوي 8.0352 كرونة نرويجية)