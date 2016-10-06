﻿«ماكدونالدز» تقترب من بيع حقوق امتياز في سنغافورة وماليزيا لـ«مجموعة رضا» السعودية

هونغ كونغ/سنغافورة – رويترز: قالت مصادر مطلعة ان شركة «ماكدونالدز» للأطعمة السريعة تقترب من صفقة لبيع حقوق امتياز لأجل 20 عاما في سنغافورة وماليزيا إلى «مجموعة رضا» السعودية بقيمة قد تصل إلى 400 مليون دولار في إطار إعادة هيكلة أنشطتها الآسيوية.

وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، نظرا لعدم الإعلان رسميا عن الصفقة، ان «مجموعة رضا» للخدمات الغذائية التي تمتلك وتدير مطاعم «ماكدونالدز» في المنطقتين الغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية توجهت إلى بنك «سي.آي.إم.بي الماليزي» لتمويل الصفقة.

وتأتي تلك الخطوة متماشية مع خطط «ماكدونالدز» لجذب شركاء مع تحول الشركة إلى نموذج حقوق امتياز في آسيا ذي كثافة أقل لرأس المال.

وقال مصدر مطلع إن «ماكدونالدز» تريد الارتباط بمجموعات إقليمية ذات ملكية عائلية ورجال أعمال كبار محليين، مع سعيها لشراكات طويلة الأجل بدلا من شراء شركات. وأضاف أنه تم إكمال الشروط الأساسية للصفقة التي من المتوقع إتمامها في نهاية العام.

وامتنع «سي.آي.إم.بي»عن التعليق، بينما لم ترد «ماكدونالدز» على الفور. ولم ينجح الاتصال بشركة رضا على الفور للحصول على تعليق.

وقالت المصادر ان البنك الماليزي سيقدم الجزء الأكبر من القرض محدد المدة لدعم الصفقة، التي ستكون مقومة بالرنغيت الماليزي والدولار السنغافوري.

وفي يوليو/تموز قالت «ماكدونالدز» انها تسعى لجذب شركاء لامتياز مطاعمها في سنغافورة وماليزيا، وتتفاوض مع أطراف لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن الإطار الزمني.

ولدى «ماكدونالدز» نحو 120 مطعما في سنغافورة، وحوالي 260 مطعما في ماليزيا.

ويعتقد ان «ماكدونالدز» تلقت عروضا نهائية من ثلاث مجموعات على الأقل لامتياز مطاعمها في الصين وهونغ كونغ.