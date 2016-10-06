﻿وصول أول باخرة سياحية إلى تونس منذ هجوم باردو

حلق الوادي – أ ف ب: رست أمس الخميس في ميناء «حلق الوادي» قرب العاصمة تونس أول باخرة رحلات سياحية بحرية منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف في آذار/مارس 2015 متحف باردو وألحق اضرارا بالغة بالسياحة، أحد اعمدة الاقتصاد التونسي.

وأمس رست باخرة تابعة لشركة الرحلات البحرية الألمانية «هاباغ لُويْد» تقل 350 راكبا، وسط جو احتفالي وإجراءات أمنية مشددة، في ميناء حلق الوادي حوالي الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي.

وتحمل الباخرة اسم «أوروبا»، وأغلب ركابها ألمان وفق وزارة السياحة التونسية.

وتأمل السلطات التونسية ان تبعث هذه العودة الرمزية «رسالة طمأنة» الى بقية شركات الرحلات السياحية البحرية التي هجرت البلاد منذ نحو عام ونصف.

ووجد سياح باخرة «أوروبا» في استقبالهم في ميناء حلق الوادي فرق رقص وموسيقى فلكورية، ومضيفين يرتدون أزياء جنود قرطاج أهدوهم باقة من الياسمين التونسي.