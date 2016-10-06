﻿ارتفاع البورصة السعودية بدعم أسهم البنوك والبتروكيميائيات وأداء ضعيف في بقية المنطقة

دبي – رويترز: واصلت البورصة السعودية تعافيها أمس الخميس بقيادة أسهم البنوك والبتروكيميائيات، لكن معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة سجلت أداء ضعيفا.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة، رغم أن حجم التداول نزل إلى مستوى محدود، بما يشير إلى أن كثيرا من المستثمرين أحجموا عن المشاركة في السوق.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.1 في المئة. وهبط المؤشر بشدة في الأيام الماضية بفعل أنباء عن أن البنوك ستعيد جدولة قروض المستهلكين والقروض العقارية، بعدما أدت إجراءات تقشف حكومية إلى انخفاض دخول عملائها.

وسجلت أسهم بعض شركات البتروكيميائيات أيضا أداء قويا بعدما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 52.09 دولار للبرميل الليلة قبل الماضية/ مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل يونيو/حزيران.

وصعد سهم الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» ثلاثة في المئة إلى 15.60 ريال، بعدما قفز 8.2 في المئة أمس الأول. ورفعت «الأهلي كابيتال» و»سيكو» السعر المستهدف لسهم «بتروكيم» هذا الأسبوع إلى 17.30 ريال و19 ريالا على الترتيب.

وارتفع سهم التصنيع الوطنية «تصنيع» التي تملك أصولا في قطاع البتروكيميائيات أربعة في المئة.

لكن «سهم زين السعودية: للاتصالات تراجع 3.9 في المئة، بعدما صعد في الجلستين السابقتين وسط آمال بأن الشركة ستستفيد من تخفيف قواعد القطاع. وواصلت أسهم كثيرة تتأثر مباشرة بطلب المستهلكين تراجعها بسبب السياسات التقشفية، إذ هبط سهم «فواز عبد العزيز الحكير» 3.9 في المئة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، مع هبوط سهم سوق دبي المالي 2.4 في المئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، بينما هبط مؤشر بورصة قطر بنفس النسبة. وأغلقت البورصة المصرية في عطلة وطنية.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 5631 نقطة.

وهبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 3355 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4390 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10357 نقطة.كم تراجع المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 5320 نقطة.

وانخفض المؤشر العُماني بنسبة 0.1 في المئة إلى 5610 نقاط. كما انخفض المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1137 نقطة.