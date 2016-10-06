﻿الجزائر: أوبك قد تخفض إنتاجها النفطي أكثر إذا اقتضت الضرورة

الجزائر – رويترز: قال وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، لتلفزيون (النهار) المحلي ان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد تقرر خفض الإنتاج في اجتماعها في فيينا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة واحد في المئة إضافية، فوق الكمية التي جري التوافق عليها في الجزائر الشهر الماضي، إذا رأى المنتجون أن هناك حاجة لذلك.

وأضاف أن منتجي النفط من «أوبك» وخارجها سيعقدون اجتماعا غير رسمي في اسطنبول في الفترة بين الثامن إلى الثالث عشر من الشهر الجاري لمناقشة سبل تطبيق اتفاق الجزائر، لكنه لم يخض في أي تفاصيل بشأن من ينوي حضور الاجتماع.

واتفق منتجو المنظمة في اجتماع في الجزائر أواخر الشهر الماضي على خفض إنتاج النفط بنحو 700 ألف برميل يوميا إلى نطاق بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، وهو أول خفض للمنظمة منذ 2008. وتقدر «أوبك» إنتاجها الحالي عند 33.24 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير في المقابلة التي بثت أمس ان المنظمة ستجري تقييما للسوق في اجتماع فيينا، وإذا كان خفض الإنتاج بواقع 700 ألف برميل يوميا غير كاف فستجري زيادته.

وأضاف الوزير «بما أن أوبك وحدت الصف الآن وتتحدث بصوت واحد، فإن كل شيء صار أسهل بكثير، وإذا كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد في المئة فسنخفضه واحدا في المئة.

والجزائر واحدة من صقور الأسعار في «أوبك». وهذا أول اقتراح بمزيد من الخفض المحتمل في الإنتاج. وقبل اجتماع الجزائر كان بوطرفة يضغط من أجل خفض إنتاج «أوبك» بواقع مليون برميل يوميا لتحقيق استقرار الأسعار.

من جهة ثانية قالت مصادر في «أوبك» ان من المتوقع أن يجتمع عدد من وزراء نفط دول المنظمة ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أثناء حضور مؤتمر للطاقة في اسطنبول، وذلك بشكل غير رسمي ودون أخذ أي قرارات جديدة.

و قال وزير الطاقة الجزائري إن الاجتماع غير الرسمي في اسطنبول سيناقش تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر الشهر الماضي لخفض الإنتاج.

وقال مصدر في «أوبك» ان ما سيجري في اسطنبول سيكون اجتماعات ثنائية مغلقة وليست على غرار اجتماع الجزائر الشهر الماضي، مضيفا أنه لن تتخذ قرارات جديدة.