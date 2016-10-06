﻿سعر 69 دولارا لبرميل النفط سيضمن تعادل الموازنة توقع تراجع معدل النمو الاقتصادي للسعودية

الرياض – الأناضول: خفض واضعو تقرير صادر عن شركة «جدوى للاستثمار» أمس الأول توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 1.7 في المئة إلى 1.1 في المئة.

وأرجعت «جدوى» سبب الخفض إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.4 في المئة.

وتوقع التقريراستمرار نمو الإنتاج النفطي خلال النصف الثاني لعام 2016، وتقلص وتيرة التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأبقى صندوق النقد الدولي أمس الأول توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال العام الجاري عند 1.2 في المئة، والعام المقبل عند 2 في المئة دون تغير عن توقعاته في شهر يوليو/تموز الماضي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد نما حسابيا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام الماضي، لكنه نما بالأسعار الثابتة بنسبة 1.39 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي ، إلى 1.9 في المئة خلال العام الجاري.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014

واضطرها ذلك إلى اعتماد موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

على صعيد آخر قال البنك الأهلي التجاري السعودي أمس الأول ان سعر 69.2 دولاراً لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية (عدم وجود عجز أو فائض في ميزانية السنة المالية الحالية.

وأضاف البنك في تقرير أن السعر المقدر للعام الجاري، يقل بنحو 10 دولارات عن سعر السعر المقدر للعام الماضي البالغ 79.2 دولار.

وتوقع البنك الأهلي، وهو أكبر االمصارف السعودية من حيث الأصول، عجزاً في الميزانية العامة للبلاد بنحو 310.7 مليار ريال (82.9 مليار دولار) خلال العام الجاري، أي أقر بخمسة مليارات دولار عن العجز المقدر للعام الحالي.

وكانت السعودية قد سجلت عجزاً فعلياً بقيمة 98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزاً بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري 2016.

وتوقع التقرير أن يرتفع معد النمو الاقتصادي إلى 2.4 في المئة عام 2017، بينما توقع صندوق النقد في تقرير له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1.2 في المئة هذا العام، و2 في المئة العام المقبل.

وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد نما بنسبة 3.5% خلال العام الماضي.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).