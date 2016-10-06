﻿فلسطين وطاجيكستان يتعادلان وديا استعدادا لتصفيات آسيا

دوشانبي – الأناضول: تعادل المنتخب الفلسطيني وديا، مع نظيره طاجيكستان، 3/3، ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا المقبلة التي ستقام في الإمارات عام 2019. وأحرز الأهداف الثلاثة لفلسطين، جوناثان كانتيلانا وتامر صيام وأحمد أبو ناهية في الدقائق 51 و56 و68، فيما جاءت ثلاثية طاجيكستان عن طريق نور الدين دافرونوف ودافرونيون ايرغاشيف وبارفيذكون بوييف في الدقائق 22 و60 و93. وتستعد فلسطين وطاجيكستان لخوض تصفيات كأس آسيا، عبر المشاركة في مرحلة المجموعات الست.

كازورلا يرغب في تمديد ارتباطه بأرسنال!

لندن – رويترز: يقول لاعب الوسط الاسباني المخضرم سانتي كازورلا إنه يرغب في تمديد ارتباطه بناديه الحالي أرسنال، رغم التقارير الإعلامية التي تشير إلى احتمال انتقاله إلى أتلتيكو مدريد. وأحرز كازورلا (31 عاما) والذي مدد عقده مع أرسنال في يوليو/ تموز من العام الماضي 25 هدفا تحت قيادة المدرب الفرنسي آرسين فينغر منذ انضمامه إلى النادي اللندني من ملقة الاسباني في 2012. وقال كازورلا: «أنا سعيد هنا والمدرب وزملائي في الفريق يثقون بي وأنا أشعر بأهميتي هنا. وإذا عرضوا علي تمديد التعاقد فإنني سأقبل لأنني سعيد في هذا النادي العظيم». وأحرز كازورلا هدفين في سبع مشاركات في الدوري الانكليزي هذا الموسم.

أوريغي لا يزال ينتظر فرصته مع ليفربول!

ليفربول – رويترز: يقول المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي إنه لا يشعر بالكثير من القلق لعدم مشاركته أساسيا بصورة دائمة مع فريقه ليفربول في الموسم الحالي وإنه لا يزال ينتظر فرصته في الانضمام للتشكيلة الأساسية. ويتخلف ليفربول الرابع، بنقطتين فقط عن مانشستر سيتي المنفرد بالصدارة بعد أول سبع جولات من الموسم. وشارك أوريغي (21 عاما) مع فريقه في الدوري هذا الموسم خمس مرات كبديل لكنه هز الشباك في مشاركتيه في كأس المحترفين أمام بيرتون البيون ودربي كاونتي. وأحرز أوريغي عشرة أهداف تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب الموسم الماضي، بينها خمسة أهداف في آخر ست مباريات من الموسم. وقال أوريغي: «المدرب لا يغير التشكيلة التي تحقق الفوز. وهذا أمر لا يقلقني. كلوب يثق في قدراتي ويوصيني بالصبر والهدوء وهو أمر صعب للاعبي كرة القدم». وأضاف: «أريد اللعب والاضطلاع بدور حاسم كما كان الحال الموسم الماضي. أحرزت عشرة أهداف خلال فترة قصيرة. ومن ثم فكل شيء يمكن أن يتغير سريعا في كرة القدم».

هاميلتون يتجاهل الصحافيين وينشغل بالسخرية على الانترنت!

سوزوكا (اليابان) – د ب أ: اهتم البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بالسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من اهتمامه بالرد على الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يسبق سباق الجائزة الكبرى الياباني لبطولة العالم لسباقات فورمولا-1، الذي ينطلق مطلع الاسبوع المقبل.

وقال هاميلتون، في اقتضاب خلال المؤتمر الصحفي: «الفتى في المقدمة ولا يرغب في أن أفوز»، قبل أن يعود للانشغال بهاتفه الجوال ووضع صورا خاصة به على موقع «سناب شات» وصورا لزميله كارلوس ساينز مستخدما بعض المؤثرات البصرية الساخرة. وانشغل هاميلتون بالضحك معجبا بما يقوم بوضعه على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من انشغاله بالرد على أسئلة الصحفيين، الذين بدأوا في توجيه الأسئلة له عن صراعه مع السائق الألماني نيكو روزبيرغ على اللقب. وبعدما خرج من سباق ماليزيا بسبب عطل في المحرك، عندما كان يتقدم السباق بأريحية كبيرة، تراجع هاميلتون بفارق 23 نقطة عن زميله روزبيرغ في الترتيب العام. وإذا فاز روزبيرغ بسباق آخر بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني في إحدى السباقات المتبقية، فسيكون كافيا له لحسم اللقب هذا الموسم.

عرض مقتنيات خاصة بمايكل شوماخر للجماهير

برلين – د ب أ: أكدت إدارة اسطورة بطل العالم لسباقات فورمولا-1 مايكل شوماخر أن مجموعة من التذكارات الخاصة للسائق الألماني التي جمعها خلال مسيرته المذهلة، سيتم طرحها للعرض العام بداية من أواخر العام المقبل. وقالت سابين كيم مديرة أعمال شوماخر في بيان: «إنها أمنية مخلصة من عائلة مايكل أن ترى الجماهير المهتمة مجموعة المقتنيات الخاصة بمايكل». ويعد شوماخر أحد أهم رموز الفورمولا-1 على مر التاريخ بتحقيقه سبعة ألقاب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1. وتعرض شوماخر لإصابات خطيرة في الرأس في حادث تزلج في 2013، وبعد أشهر قضاها في غيبوبة، تم نقله الى منزله في سويسرا. ولم يظهر بشكل علني منذ الحادث. وتفاصيل العرض الذي يضم مقتنيات لشوماخر منذ أن كان يشارك في سباقات «كارتينغ» حتى أصبح بطلا لفورمولا-1، سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي في برلين.