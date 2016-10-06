﻿كيرغيوس يصعد إلى دور الثمانية بعد انسحاب ستيبانك

طوكيو – د ب أ: تأهل الأسترالي نك كيرغيوس إلى دور الثمانية ل بعد انسحاب منافسه التشيكي راديك ستيبانك من مباراتهما في الدور الثاني بسبب إصابة في الظهر.

وتجمع علاقة صداقة بين ستيبانك الذي يكمل عامه الثامن والثلاثين الشهر المقبل، وكيرغيوس (21 عاما) المصنف 15 على العالم. ولم ينجح ستيبانك المصنف 106 على العالم في الفوز على كيرغيوس خلال مباراتين بينهما. وتوج كيرغيوس بلقبين في الموسم الحالي في مارسيليا واتالانتا. ويلتقي كيرغيوس في دور الثمانية مع جيل مولر من لوكسمبورغ والذي فاز على القبرصي ماركوس باغداتيس 4/6 و4/6. وتجاوز الفرنسي جايل مونفيس الإصابة في الركبة التي لحقت به ما تتطلب خضوعه للعلاج داخل الملعب، وفاز على مواطنه جيل سيمون 1/6 و4/6. وعاد مونفيس وصيف بطولة اليابان قبل ستة أعوام، والذي خرج من الدور الأول في المشاركتين التاليتين، إلى طريق الانتصارات في البطولات الآسيوية. وتغلب الكرواتي ايفو كارلوفيتش على الصربي يانكو تيبسارفيتش 6/7 (9/11) و6/7 (5/7).