﻿دي ماريا وهيغواين يعترفان بمعاناتهما الكبيرة بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا!

بوينس آيرس – د ب أ: اعترف أنخيل دي ماريا وغونزالو هيغواين، نجما المنتخب الأرجنتيني، أنهما مرا بلحظات عصيبة، بعد هزيمة منتخب بلادهما في النهائي الثالث له على التوالي، وأن فكرة الاعتزال الدولي راودتهما بشدة في تلك الفترة.

وقال دي ماريا على هامش مباراة الأرجنتين أمام بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية: «فكرت في الاعتزال… الإصابات واقترابي من تحقيق الألقاب في ثلاثة نهائيات، كانت أسوأ شيء حدث لي كلاعب كرة قدم». وأكد دي ماريا أن هزيمة الأرجنتين أمام تشيلي في 26 حزيران/ يونيو الماضي في نهائي كوبا أمريكا المئوية كانت مريرة ولا يزال الشعور بها حاضرا. وكانت المباراة هي السقوط الثالث للأرجنتين في مباراة نهائية، بعد خسارتها نهائي مونديال البرازيل 2014 ونهائي كوبا أمريكا 2015. وفي تلك الليلة، أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتزاله اللعب مع الأرجنتين وأثار ضجة كبيرة في بلاده. واستطرد دي ماريا، قائلا: «اعتقدت أن ليو لن يعود مرة أخرى، أعتقد أنها أفكار لحظية تمر برأسك، يمكن أن يحدث ذلك معك لمرة واحدة، أما أن يقع هكذا ثلاث مرات فهذا شيء آخر، ليس من السهل الوصول إلى ثلاثة نهائيات وتخسرها جميعا، لقد فكرت في اتخاذ نفس القرار ولكن زوجتي ووالدي كانا أول من أوقفاني، كان من المستحيل أن أقول: سأرحل».

ومن جانبه، اعترف هيغواين أيضا بأنه تعرض لمعاناة كبيرة بعد تلك الهزيمة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية. وقال مهاجم يوفنتوس الإيطالي، مشيرا إلى الانتقادات، التي طالته بسبب إهداره فرصا محققة في تلك المباراة: «بالطبع كانت تجربة سيئة مررت بها وبكيت». وسنحت فرصة محققة لهيغواين في تلك المباراة عندما انفرد بشكل كامل بالحارس التشيلي كلاوديو برافو ولكنه أضاعها، لتحسم تشيلي اللقب بركلات الترجيح. وأضاف هيغواين: «هل فكرت في الرحيل؟ كانت لحظات صعبة، الأفكار تتوارد على الذهن بالطبع وتظل في داخلك رغم أنني لم أفكر أبدا في الاعتزال». وخرج هيغواين الهداف التاريخي للدوري الإيطالي من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني في أول مباراتين له بعد نهائي كوبا أمريكا المئوية، حيث أشار إدغاردو باوزا مدرب «التانغو» إلى أنه فضل منح اللاعب وقتا حتى يتأقلم مع ناديه الجديد (يوفنتوس)، بيد أن بعض المحللين أكدوا أن ذلك القرار يعود إلى رغبة المدرب في إبعاد لاعبه عن الفريق بعد الانتقادات، التي تلقاها بعد البطولة. وأكد هيغواين أن الهجوم عليه أشعره بالأسى، وقال: «نحن أشخاص مثلنا مثل غيرنا نشعر بالمعاناة، وعائلاتنا تعاني بشكل أكبر، رؤية أمي حزينة تقتلني، نترك الحياة ولا أحد يقدر، الناس لا تثمن شخصي، كل واحد منا يبذل مجهودا كبيرا من أجل المجيء ورفع قدر هذا القميص». وتابع: «لا يمكنني أن أروق لكل العالم، إذا كانت الناس سعيدة وهم يشتمونني، فهذا جيد، من يشككون في سيظلون على هذا الحال طوال الحياة، ولكنني سأظل مع من يجبونني ويقدرون شخصي». ورغم ذلك أكد على رغبته في العودة لمنتخب بلاده، وأشار قائلا: «ينتابني شعور جيد بالانتماء إلى هذه المجموعة، وأنا سعيد بالمساندة: المدرب يثني علي والفتيان يساعدونني وهذا ما يجعلني موجودا هنا». ومن المقرر أن يعود هيغواين للقائمة الرئيسية لمنتخب الأرجنتين في مباراته أمام بيرو.