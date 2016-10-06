﻿العراق وقطر يخسران بصعوبة أمام اليابان وكوريا الجنوبية… وسوريا تصعق الصين في بكين

عواصم – د ب أ: أهدر أسود الرافدين فرصة ذهبية لخطف التعادل من محاربي الساموراي ليسقط المنتخب العراقي في فخ الهزيمة 1/2 أمام مضيفه الياباني في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وفرط المنتخب العراقي في فرصة إحراز النقطة الأولى له في التصفيات، فيما رفع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات. وكان المنتخب الياباني استهل مسيرته بالخسارة 1/2 أمام نظيره الإماراتي ثم فاز على تايلند 2/صفر في عقر داره قبل أن يفوز على أسود الرافدين بهدف في الوقت بدل الضائع. وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول بهدف سجله كينجي هاراغوتشي في الدقيقة 25، فيما عاند الحظ المنتخب العراقي حيث تصدى القائم لفرصة تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة. وفي الشوط الثاني، سجل سعد عبدالأمير هدف التعادل في الدقيقة 60 قبل ان يحرز هوتارو ياماغوتشي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة الأولى، تقدم منتخب كوريا الجنوبية خطوة جديدة على طريق التأهل بعدما قلب تأخره 1/2 في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3/2 على ضيفه القطري. وبادر المنتخب القطري بهز الشباك عن طريق كي سونغ يونغ في الدقيقة 11 ورد العنابي بهدفين أحرزهما حسن الهيدوس وسيباستيان سوريا في الدقيقتين 16 من ركلة جزاء و45. وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب الكوري هدفين متتاليين عن طريق جي دونغ وون وسون هيونغ مين في الدقيقتين 56 و58 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، ويتصدر المجموعة مؤقتا فيما مني العنابي بالهزيمة الثالثة على التوالي ليظل في المركز السادس الأخير بلا رصيد.

وعزز المنتخب السوري آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل وانتزع فوزا غاليا 1/صفر على مضيفه الصيني، ورفع رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع. وتجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الخامس قبل الأخير. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل محمود المواس الهدف الوحيد في الدقيقة 53 ليمنح فريقه الفوز الأول ويوجه لطمة قوية للتنين الصيني. وخسر المنتخب السوري في الجولة الأولى أمام أوزبكستان صفر/1 ثم تعادل سلبا في الجولة الثانية مع كوريا الجنوبية كما خسر المنتخب الصيني مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية 2/3 ثم تعادل سلبا مع إيران في الجولة الثانية. ويتطلع المنتخب السوري للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه فيما يسعى المنتخب الصيني لتكرار ظهوره في المونديال بعد تجربته في 2002.

وقطع المنتخب الإيراني خطوة مهمة على طريق التأهل بفوزه الثمين 1/صفر على مضيفه أوزبكستان، ورفع رصيده إلى سبع نقاط ليقفز بجدارة إلى الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام كوريا الجنوبية ونقطة واحدة أمام المنتخب الأوزبكي الذي تراجع للمركز الثالث. وحسم المنتخب الايراني المباراة بهدف جلال حسيني في الدقيقة 27 ليعيد فريقه إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله مع الصين في الجولة الماضية.