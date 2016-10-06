﻿الدوري الإيطالي: مالك نادي نابولي: وكلاء اللاعبين سرطان اللعبة!

لندن – رويترز: وصف أوريليو دي لورينتيس مالك نادي نابولي الإيطالي وكلاء اللاعبين بأنهم «سرطان» كرة القدم، وتساءل إذا كانت الأندية ملزمة بدفع عمولاتهم نظير انتقال اللاعبين.

وأبلغ الإيطالي مؤتمر قادة أعمال الرياضة في استاد «ستامفورد بريدج» الخاص بتشلسي بأنه يتعاقد فقط مع اللاعبين الذين يمتلكون كامل حقوق استخدام صورتهم تجاريا ما أدى إلى عدم اتمام بعض الصفقات. وقال منتج الأفلام عن وكلاء الأعمال في نقاش مع كارين برادي نائب رئيس نادي وستهام: «تعرف… إنهم سرطان المجال. ليس كل وكيل أعمال. ولكنني لا أفهم سر حاجتك لوكيل أعمال». وأضاف: «في هوليوود الممثلون هم من يدفعون رواتب لوكلاء أعمالهم. لا أدفع لوكيل الأعمال. في كرة القدم لم علي أن أدفع؟ أصبح وكلاء اللاعبين بمثابة ضريبة وأحيانا يريدون تقاضي عمولتهم مقدما. توقع عقدا لمدة خمس سنوات وهم يريدون الحصول على الأموال طوال عامين وثلاثة». وتابع: «لماذا؟ لأنهم عندما يحصلون على كل الأموال أخيرا يذهبون للتبضع ويصيبون لاعبيك بالجنون لأنهم سيقولون أتفاوض مع وستهام، سيدفعون لك راتبا أعلى بمليونين». وأنفقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز نحو 130 مليون جنيه استرليني، على عمولات وكلاء اللاعبين بين أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وسبتمبر/ أيلول 2015 بزيادة 15 مليون جنيه استرليني مقارنة بالفترة السابقة عليها بحسب بيانات رابطة الدوري.

واحتل وكلاء اللاعبين عناوين الصحف بعدما كلفت خدعة قامت بها صحيفة، سام اولاردايس منصبه. كما صورت صحيفة «ديلي تليغراف» اليومية وكلاء أعمال لاعبين يتباهون بعدد المدربين الذين دفعوا لهم خلال الصفقات. ورد ميل ستين رئيس اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم المنتهية ولايته على تصريحات دي لورينتيس بالقول إن بعض الناس قد يقولون نفس الأمر على رؤساء الأندية وأنهم «تفاح فاسد» في كل مناحي الحياة. وقال: «في واقع الأمر هناك بعض الأشخاص السيئيين.. ولكن لا يمكنك أن تصفهم بالسرطان. انها قلة قليلة على الساحة». وقال: «يمكنك حقا محاولة تنظيف الساحة وجعلها تبدو رائعة من جديد. نريد أن ننظفها… ونعتقد أننا نعرف كيفية القيام بهذا».