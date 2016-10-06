﻿مشاكل جسدية تبعد ناني عن البرتغال

لشبونة – الأناضول: أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي، استبعاد لويس ناني نجم فالنسيا الإسباني، من قائمة الفريق التي ستشارك في لقاء أندورا اليوم في ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2018.

وقال الاتحاد البرتغالي: «ناني يعاني من مشاكل جسدية غير معروفة، حيث أكد لنا أنه سيبقى في المعسكر، وسيقوم بأداء تدريبات علاجية للحاق بمواجهة جزر الفارو الإثنين المقبل بتصفيات المونديال». وتستضيف البرتغال أندورا اليوم، قبل مواجهة جزر الفارو بعدها بثلاثة أيام، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا سويسرا ولاتفيا والمجر. ويتصدر المنتخب السويسري المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن لاتفيا، ثم جزر الفارو بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن المجر، ثم أندورا بلا رصيد بفارق الأهداف عن البرتغال.