﻿الدوري الانكليزي: غندوغان يستغرب غياب شفاينشتايغر عن تشكيلة مانشستر يونايتد!

مانشستر – رويترز: يقول لاعب الوسط الألماني ايلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي إنه من الأفضل للمنافس مانشستر يونايتد الاستفادة من خبرات وقدرات مواطنه باستيان شفاينشتايغر وضمه للتشكيلة الأساسية.

ورغم ذلك لا يتوقع أن يكون لشفاينشتايغر أي دور في خطط مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو. وبعد مشاركته 18 مرة مع يونايتد في الدوري الانكليزي الموسم الماضي، لم يشارك شفاينشتايغر (32 عاما) مع الفريق منذ تولي مورينيو قيادة الجهاز الفني خلفا للهولندي لويس فان خال قبل انطلاق الموسم الحالي. ولم يشارك شفاينشتايغر أيضا مع يونايتد في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بينما أكد مورينيو أنه سيكون من «الصعب جدا» أن يشارك اللاعب الألماني مع النادي مجددا. وقال غندوغان قوله: «أعتقد أن بوسع مانشستر يونايتد أن يستفيد بنسبة 100 في المئة من قدرات وخبرات باستيان شفاينشتايغر». وأضاف: «هو لاعب غير عادي وهو ليس شابا عمره 18 أو 19 عاما». ويقول غندوغان الذي انضم بعد غياب طويل بسبب الإصابة لتشكيلة منتخب ألمانيا قبل مباراتين في تصفيات كأس العالم هذا الشهر إنه يستطيع سد الفراغ في الفريق بعد اعتزال شفاينشتايغر اللعب على المستوى الدولي. وقال: «هذه الثقة كانت موجودة قبل اعتزال شفاينشتايغر. لكن هذا لا علاقة له بالقول إن اعتزاله ايجابي أو سلبي. ولا بد أن نكون سعداء بوجود لاعب مثله في فريقنا في السابق». وستلتقي ألمانيا مع التشيك السبت ثم تواجه ايرلندا بعدها بثلاثة أيام.