﻿إنكلترا تستعد لحقبة جديدة تحت قيادة ساوثغيت!

لندن – د ب أ: ربما لا تكون الأجواء مثالية ولكن عندما يتولى غاريث ساوثغيت قيادة المنتخب الإنكليزي للمرة الأولى غدا السبت فإنها ستكون بداية جديدة..

ويلتقي المنتخب الإنكليزي مع نظيره مالطا على استاد «ويمبلي» في أول مباراة للفريق منذ الرحيل المشين للمدرب السابق سام أولاردايس بعد 67 يوما فقط على توليه المنصب. وتولى ساوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي للشباب (تحت 21 عاما)، منصب المدرب المؤقت للمنتخب الأول، ما يعطي الفرصة لجميع اللاعبين لترك بصمتهم مع استمرار حملة المنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018. وقرر المدافع السابق ساوثغيت استدعاء مايكل كين لاعب بيرنلي للمرة الأولى، بعد إصابة غلين جونسون، الذي كان من المقرر أن يحل محل ناثانيل كلاين المصاب. ويعرف ساوثغيت قدرات كين (23 عاما) جيدا بعدما سبق له تدريبه في منتخب الشباب. وقال كين: «تحدثت إلى غاريث وقال لي أنني قريب جدا من الدخول في قائمة المنتخب، وأنني استحق هذه الفرصة تماما». وأضاف: «هو يعرف قدراتي جيدا، لأنني عملت معه لعامين في منتخب الشباب». وأوضح: «غاريث ساعدني كثيرا طوال مسيرتي ومنحني الكثير من الفرص، لذا أنا ممتن له، أوجد هنا لأثبات قدراتي، وأريد أن أظهر له إمكاناتي الحقيقية». ويتطلع اليكس اوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ارسنال لاثبات ذاته بعدما غاب عن المنتخب لمدة عام. وقال تشامبرلين: «ألعب في المنتخب منذ كنت في الثامنة عشرة من عمري، وصرت الآن في الثالثة والعشرين، لذا يتحتم علي اللعب وتقديم كل ما بوسعي كي أنال فرصة تمثيل المنتخب الإنكليزي». وأضاف: «العودة للقائمة تجعلني أدرك كم أن الأمر استثنائي، وهو أمر أريد المحافظة عليه خلال المستقبل القريب». وأوضح هناك الكثير من اللاعبين الشباب الآن يؤدون بشكل جيد، وليس من السهل الانضمام إلى المنتخب». ولم يكتف ساوثغيت بالتركيز على الشباب قبل مواجهة مالطا، حيث يستمر وين روني في حمل شارة القيادة رغم الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع أدائه مع مانشستر يونايتد. وقال روني: «هناك الكثير من العمل المنتظر سواء كنت القائد أم لا، لذا من الجيد أن غاريث حسم الأمور كلها مبكرا ولم يترك فرصة للتكهنات». وأوضح روني: «لدينا مباراتان هذا الاسبوع وعلينا الفوز، سواء وجد غاريث أو سام فعلينا أن نظهر قدراتنا الحقيقية على مستوى المنتخب الأول». وأضاف روني: «غاريث سيحضر فلسفته الخاصة، سيكون علينا الالتزام بأفكاره ونهجه». ويفتقد ساوثغيت العديد من الوجوه المؤثرة بسبب الإصابة، بينهم رحيم ستيرلينغ وادم لالانا وكلاين، لكنه يتسلح بعدد من الوجوه المتألقة مثل ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجيسي لينغارد. ويواجه المنتخب الإنكليزي يوم الثلاثاء المقبل سلوفينيا في الجولة التالية من المجموعة السادسة لتصفيات المونديال.