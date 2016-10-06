﻿المنتخبات العربية تبحث عن انطلاقة قوية في مستهل الجولة الحاسمة

القاهرة – د ب أ: تبحث المنتخبات العربية عن انطلاقة قوية لها في مستهل مبارياتها بالمرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، لتعزيز آمالها في بلوغ المحفل الكروي العالمي الذي يقام كل أربعة أعوام.

ويشارك 20 منتخبا أفريقيا في المرحلة الأخيرة للتصفيات، التي تبدأ اليوم، حيث تم تقسيمها إلى خمس مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى فقط للنهائيات. ولن يكون الطريق نحو الصعود للمونديال مفروشا بالورود أمام منتخبات الجزائر وتونس ومصر والمغرب وليبيا، التي ترفع لواء الكرة العربية في التصفيات، في ظل المنافسة الضارية المتوقعة من بقية المنتخبات التي يحدوها الأمل أيضا في حجز بطاقة التأهل إلى روسيا. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخبين التونسي (نسور قرطاج) والليبي في المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية وغينيا، فيما وقع المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) في المجموعة الثانية (الحديدية) التي ضمت الكاميرون ونيجيريا وزامبيا. وحل المنتخب المغربي (أسود الأطلسي) في المجموعة الثالثة برفقة كوت ديفوار والغابون ومالي، في حين جاء المنتخب المصري (الفراعنة) في المجموعة الخامسة مع غانا والكونغو وأوغندا، بينما خلت المجموعة الرابعة من العرب حيث ضمت السنغال وجنوب أفريقيا وكاب فيردي وبوركينا فاسو.

وتستحوذ مباراة المنتخب الجزائري مع ضيفه الكاميرون على ملعب «مصطفى تشاكر» يوم الأحد المقبل على الاهتمام الأكبر بين مباريات الجولة الأولى للتصفيات، في ظل الندية التي تتسم بها دائما لقاءات المنتخبين اللذين شاركا في النسختين الأخيرتين للمونديال. ويتسلح المنتخب الجزائري، الذي شارك في كأس العالم 1982 و1986 و2010 و2014، بعاملي الأرض والجمهور أمام نظيره الكاميروني، أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا للمونديال (سبع مرات)، لحصد النقاط الثلاث، حيث يدرك لاعبوه أن التعثر في تلك المباراة سيضعف حظوظهم في التأهل للمونديال منذ البداية. ويملك الجزائر وفرة من النجوم في مختلف الخطوط تحت قيادة مدربه الصربي ميلوفان راييفاتش الذي ضم 24 لاعبا لتلك المواجهة، في مقدمتهم رياض محرز وإسلام سليماني، ثنائي ليستر الانكليزي، وسفيان فيغولي صانع ألعاب وستهام الانكليزي، وياسين براهيمي مهاجم بورتو البرتغالي، وفوزي غلام مدافع نابولي الإيطالي، والحارس المخضرم وهاب رايس مبولحي لاعب أنطاليا سبور التركي. وشدد فيغولي، الذي عاد لمنتخب الجزائر بعدما غاب عن مباراة ليسوتو في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017 بسبب الإصابة، على صعوبة المواجهة مع الكاميرون. ويفتقد الجزائر خدمات سفيان هني وهشام بلقروي بداعي الإصابة، ليقرر راييفاتش استدعاء عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس الأسباني وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي لتعويضهما. وفي المجموعة ذاتها، يحل نيجيريا، الساعي للتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، ضيفا على زامبيا يوم الأحد. ويرغب المنتخب النيجيري، الذي صعد للدور الثاني في المونديال الماضي بالبرازيل قبل عامين، في استعادة اتزانه مرة أخرى تحت قيادة مدربه الوطني كريستيان تشوكوو، بعدما أخفق في التأهل لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالجابون مطلع العام المقبل للنسخة الثانية على التوالي.

ويتطلع المغرب لإنعاش حظوظه مبكرا في العودة إلى كأس العالم بعد غياب 20 عاما تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار، عندما يلاقي مضيفه الغابون غدا السبت. ويعتمد رينار على عدد من المحترفين الأوروبيين مثل حكيم زياش وكريم الأحمدي لاعبا أياكس وفينورد الهولنديين، وفيصل فجر لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني، بالإضافة إلى مبارك بوصوفا ويوسف العربي لاعبي الجزيرة الإماراتي ولخويا القطري، غير أن المدافع المخضرم المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس سيكون على رأس الغائبين بسبب الإصابة. ويأمل المنتخب المغربي، الذي صعد لكأس العالم 1970 و1986 و1994 و1998، في وضع حد لهزائمه أمام المنتخب الغابوني التي استمرت خلال المواجهات الرسمية الثلاث الأخيرة. وخسر المغرب أمام نظيره الغابوني في لقائي الذهاب والإياب بتصفيات مونديال 2010، قبل أن يسقط أمامه مرة أخرى في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2012. وأبدى رينار، الذي أقام معسكرا للمنتخب المغربي في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية للتعود على الأجواء الحارة هناك، تفاؤله باللعب في الأراضي الغابونية التي طالما حقق فيها نتائج إيجابية، وقال: «الغابون كانت فألا حسنا علي، حيث توجت فيها بأول لقب قاري في مشواري عندما حصلت على كأس أفريقيا عام 2012 برفقة منتخب زامبيا، كما حققت فيها عدة نتائج جيدة للغاية خلال مسيرتي التدريبية». ويلتقي كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الأخيرة لأمم أفريقيا، مع ضيفه مالي في المجموعة نفسها، حيث تبدو مهمة منتخب «الأفيال»، الذي صعد للنهائيات في النسخ الثلاث الماضية، شاقة في اجتياز عقبة الضيوف.

ويطمح المنتخبان التونسي والليبي في بداية جيدة لهما، حيث يستضيف الأول نظيره الغيني يوم الأحد، فيما يواجه الثاني مضيفه الكونغو الديمقراطية غدا. واستعان تونس، الذي تأهل للمونديال في أربع مناسبات كان آخرها عام 2006، بالمدرب هنري كاسبرجاك من أجل العودة إلى كأس العالم مجددا، بعدما سبق للمدرب الفرنسي (البولندي الأصل) قيادة الفريق نحو التأهل لمونديال فرنسا عام 1998. واستدعى كاسبرجاك 25 لاعبا لمواجهة غينيا، في مقدمتهم أيمن عبدالنور وصابر خليفة وحمدي الحرباوي ووهبي الخزري وحمزة لحمر وعلي المعلول. وحذر كاسبرجاك من التهاون خلال اللقاء، حيث أشار إلى أن المنتخب الغيني، الذي سيحاول تعويض فشله في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، يضم لاعبين مميزين في عدة أندية أوروبية خاصة في فرنسا وألمانيا. ويتطلع المنتخب التونسي لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الماضية تحت قيادة كاسبرجاك والتي كان آخرها الفوز على ليبيريا 4/1 في الجولة الأخيرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر الماضي. ويحلم المنتخب الليبي برسم البسمة على وجوه جماهيره التي تعاني الأمرين بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا، رغم صعوبة المهمة أمام مضيفه الكونغو الديمقراطية، الذي يضم عددا من المحترفين داخل القارة العجوز.

في المقابل، يحاول المنتخب المصري، الذي كان أول منتخب عربي يشارك في المونديال، الوقوف على أرض صلبة في بداية مسيرته بالتصفيات عندما يلاقي مضيفه الكونغو يوم الأحد. ويهدف منتخب مصر، الذي تأهل لكأس العالم 1934 و1990، لاقتناص النقاط الثلاث رغم إقامة اللقاء خارج ملعبه، في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين والتي تصب بطبيعة الحال في صالح المنتخب المصري الذي يملك عددا من المحترفين على عكس نظيره الكونغولي الذي يعتمد على مجموعة من المحليين باستثناء عدد محدود من العناصر التي تلعب في أوروبا. ويعلم الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر أن الفوز على الكونغو سيمنح الفريق قوة دفع هائلة قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه ومنافسه الأول على بطاقة المجموعة غانا في الجولة الثانية بالمجموعة الشهر المقبل. وضم كوبر، الذي قاد المنتخب المصري للعودة لنهائيات أمم أفريقيا التي غاب عنها في النسخ الثلاث الأخيرة، عددا من المحترفين مثل محمد صلاح نجم روما الإيطالي ومحمد النني لاعب وسط أرسنال الانكليزي، والشاب رمضان صبحي جناح ستوك الانكليزي ومحمود حسن لاعب موسكرون البلجيكي وعمر جابر ظهير أيمن بازل السويسري وأحمد حسن (كوكا) مهاجم براغا البرتغالي، كما عاد أحمد المحمدي لاعب هال الانكليزي بعد غياب استمر لفترة ليست بالقصيرة لأسباب فنية. واستعان كوبر أيضا بمحمود عبدالمنعم ومحمد عبدالشافي لاعبي الاتحاد والأهلي السعوديين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المحليين على رأسهم الحارس المحنك عصام الحضري وعبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي وباسم مرسي مهاجم الزمالك. ورغم أن الظروف تبدو مواتية أمام المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكونغو، إلا أن جماهيره تشعر بالقلق بسبب النتائج الباهتة التي حققها مؤخرا بتعادله 1/1 مع ضيفه غينيا وخسارته صفر/1 أمام مضيفه جنوب أفريقيا وديا. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي غانا مع ضيفه أوغندا اليوم، في مواجهة سهلة نظريا للمنتخب الغاني (وصيف بطل أفريقيا)، الذي صعد لكأس العالم في النسخ الثلاث الأخيرة. وتشهد المجموعة الرابعة مواجهتين هامتين، حيث يلتقي السنغال، الباحث عن التأهل الثاني في تاريخه للمونديال، مع ضيفه كاب فيردي، فيما يواجه بوركينا فاسو ضيفه جنوب أفريقيا، الذي يريد تعويض إخفاقه في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا مؤخرا.