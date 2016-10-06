﻿كايلي مينوغ ترفض الزواج من صديقها حتى يتم الاعتراف بزواج المثليين في أستراليا

سيدني – د ب أ: أعلن الممثل البريطاني، جوشوا ساسي، خطيب المغنية الاسترالية، كايلي مينوغ ( 48 عاما)، أنهما يرغبان في الزواج رسميا في أستراليا، إلا أنهما لن يقوما بذلك حتى تتحقق المساواة في زواج المثليين.

وقال الممثل (28 عاما) لقناة «تشانيل 7» المحلية: «هناك فرص لاتمام الزواج في ملبورن… لكننا لن نتزوج حتى يتم تمرير هذا القانون في أستراليا».

وأوضح: «أنا وكايلي تحدثنا في هذا الشأن وإننا لن نشعر بالارتياح حتى يتم تمرير هذا القانون».

وأضاف: «ذهلت عندما علمت أن زواج المثليين غير قانوني في أستراليا».

وكان الجبيبان أعلنا خطبتهما في شباط / فبراير الماضي. ومنذ ذلك الحين، بدأ ساسي حملة Say /I Do/ Down Under ، التي تدعمها مجموعة من المشاهير، من بينهم المغنية الاسترالية، سيا، التي تدعم تقنين زواج المثليين في أستراليا.

وكانت الممثلة الاسترالية مارغوت روبي أعلنت الاسبوع الماضي دعمها للحملة، بارتدائها قميص «تي شيرت» أثناء تصوير البرنامج التلفزيوني الأمريكي، «Saturday Night Live».