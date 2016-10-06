﻿بيل جيتس يحتفظ بلقب أغنى رجل في أمريكا للعام 23

واشنطن ـ د ب أ: احتفظ بيل جيتس، مؤسس إمبراطورية البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، بالمركز الأول في قائمة مجلة «فوربس» لأغنى أغنياء الولايات المتحدة للعام 23 على التوالي بثروة قدرها 81 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن حصته في مايكروسوفت، التي شارك في تأسيسها عام 1973 والتي مازال عضوا في مجلس إدارتها، تمثل حوالي 13٪ فقط من ثروته. وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا أدى إلى تغيير في ترتيب أثرى أثرياء الولايات المتحدة.