﻿إخلاء طائرة أمريكية بعد انبعاث دخان من هاتف «غالاكسي نوت 7»

واشنطن ـ دب أ: أفادت تقارير إخبارية بأن هاتفا من طراز «سامسونج غالاكسي نوت 7 ارتفعت حرارته وبدأ ينبعث منه دخان على متن طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» الأمريكية قبل إقلاعها، مما أدى إلى إخلائها من الركاب.

وكان 75 شخصا على متن الطائرة في مطار لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، وتم اجلاؤهم، حسبما قالت متحدثة باسم المطار.

وكانت شركة سامسونج قد استدعت هواتف «غالاكسي نوت 7» الشهر الماضي في جميع أنحاء العالم. وبدأت الشركة تبيع هذا النوع من الهواتف مجددا في كوريا الجنوبية بعد تزويدها ببطاريات جديدة ومن المقرر أن يبدأ بيعها في أوروبا في 28 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

واعترفت سامسونج الشهر الماضي بأن الهاتف، الذي تم البدء في بيعه في 19 آب/أغسطس في العديد من البلدان، يمكن أن تشتعل فيه النيران أثناء الشحن، ونتيجة لذلك حظرت العديد من شركات الطيران في وقت لاحق دخول الركاب بهذه الهواتف على متن الطائرات.

وفي الحادث بدأ الدخان ينبعث من جهاز «سامسونج جالاكسي نوت 7» بعد أن تم إغلاق الهاتف وفقا لتقارير إخبارية.