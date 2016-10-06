﻿الإعصار «ماثيو» يقتل 26 في الكاريبي ويتجه إلى أمريكا

ليس كايس (هايتي)/ جوانتانامو (كوبا) ـ رويترز: اتجه الإعصار ماثيو صوب جزر البهاما والساحل الشرقي لفلوريدا في الولايات المتحدة بعد أن تسبب في مقتل 26 شخصا على الأقل وألحق أضرارا بغالبية المنازل في جنوب هايتي مما دفع الدولة، التي تضررت بشدة، لتأجيل انتخابات رئاسية طال انتظارها.

واجتاح الإعصار القوي المصنف من الفئة الثالثة، وهو أقوى عاصفة في الكاريبي منذ نحو عشر سنوات، كوبا وهايتي برياح بلغت سرعتها 230 كيلومترا في الساعة وإمطار غزيرة يوم الثلاثاء ليضرب البلدات ويفتك بالماشية والمحاصيل ويدمر المنازل.

وفي الولايات المتحدة جرى توجيه الدعوة لملايين الأشخاص لإخلاء الساحل الجنوبي الشرقي، وحذر حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت السكان من احتمال تعرضهم لضربة مباشرة ربما تكون كارثية.

وتم إجلاء مئات الآلاف بسبب العاصفة التي سببت فيضانات عارمة وقتلت أربعة أشخاص في جمهورية الدومينكان بالإضافة إلى ما لا يقل عن 22 في هايتي وهما البلدان اللذان يتقاسمان جزيرة هيسبانيولا.

وشكلت العاصفة مسارا من الدمار في جنوب غرب هايتي وقذفت بالقوارب والحطام على الطرق الساحلية التي اجتاحتها مياه البحار والمناطق السكنية التي غمرتها المياه بشدة.

وقال مسؤول حكومي في اجتماع مع مسؤولين في الأمم المتحدة إن الأضرار لحقت بنحو 80 في المئة من المنازل في منطقة سود بهايتي وهي المنطقة التي يقطنها أكثر من 700 ألف شخص. ويعيش نحو 11 ألف شخص في خيام ومساكن مؤقتة.

وبلغت شدة الرياح نحو 195 كيلومترا في الساعة بعد ظهر الأربعاء لكن المركز الوطني للأعاصير قال إن العاصفة قد تشتد فوق المياه الدافئة لدى اقترابها من فلوريدا. وقال حاكم فلوريدا سكوت في مؤتمر صحافي في تالاهاسي «على الجميع في ولايتنا الاستعداد الآن لضربة مباشرة..إذا ضرب ماثيو فلوريدا مباشرة ربما يكون حجم الدمار كارثيا. وعليكم الاستعداد لذلك.»

ومن الصعب تقييم المدى الكامل لتأثير ماثيو في هايتي لأنه ضرب وسائل الاتصال في الكثير من المناطق المتضررة بشدة بما في ذلك الجسر الرئيسي الذي يربط أجزاء كثيرة من البلاد بشبه الجزيرة الجنوبي الغربي.

وهناك قلق بشكل خاص بشأن هايتي لأن عشرات الآلاف مازالوا يقيمون في خيام ومساكن مؤقتة بسبب الزلزال الذي وقع في 2010 والذي قتل أكثر من 200 ألف شخص.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن حكومة هايتي تقول إن 350 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات عاجلة.

وقال مراد وهبة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لهايتي إن العاصفة تسببت في «أكبر حدث إنساني» تشهده هايتي منذ الزلزال الذي وقع قبل ست سنوات. ولم ترد تقارير فورية عن عدد القتلى في كوبا لكن ماثيو دمر بلدة باراكوا السياحية في منطقة جوانتانامو. ومرت العاصفة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بالقرب من القاعدة البحرية والسجن العسكري الأمريكي في جوانتانامو.

وحث المسؤولون في البهاما السكان على اللجوء إلى المناطق المرتفعة.

وصدرت تحذيرات على امتداد قطاع كبير من الساحل الشرقي لفلوريدا قبل الوصول المتوقع للإعصار ماثيو إلى هناك أمس الخميس.