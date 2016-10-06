﻿سيارات غوغل ذاتية القيادة تكتسب مهارة مواجهة مواقف معقدة

ماونتين فيو (كاليفورنيا) ـ رويترز: قال مسؤولون تنفيذيون إن سيارات غوغـــــل ذاتية القــيادة تكتسب مهارة مواجهة مواقف معقدة على الطــــرق العامة بدءا من الســـــيارات التي تذهب في الاتجاه المعاكـــــس إلى الدراجات التي تظـــهر فجـــأة أمــام حركة المرور حـــيث تسعى شــركة التكنولوجيا إلى الفوز في سباق إنتاج سيارات ذاتية القيادة بالكامل.

وقالت الشركة التي تطور هذه السيارات منذ عام 2009 إن سياراتها ذاتية القيادة سجلت مليوني ميل (3.2 مليون كيلومتر) على الطرق العامة وإنها مستمرة في قطع نحو 25 ألف ميل من تجارب القــــيادة أسبوعيا.

وغوغل رائدة في اختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة مما دفع شركات صناعة السيارات التقليدية إلى تعزيز خططها بشأن المركبات ذاتية القيادة بهدف تجنب تراجعها أمام غوغل.

وتركز الشركة، التي يوجد مقرها في وادي السليكون، على صنع سيارات ذاتـــــية القيادة بالكامل دون حاجة إلى سائق وهو ما قد يجــــعل القيادة أكثر أمانا وكفاءة ويفتح الباب أمام توفير وسائل نقل للمعاقين وكبار السن. وقالت في العام الماضي إن مثل هذه السيارات ستكون جاهزة للإنتاج بحلول 2020.

ويختلف هذا بشكل واضح مع شركات كثيرة لصناعة السيارات ومن بينها تويوتا وتسلا التي تسعى لصنع سيارات ذاتية القيادة بخطوات تدريجية لكن سياراتها تستعين بسائقين.

وقال ديمتري دوغلوف رئيس قسم التكنولوجيا ذاتية القيادة في شركة غوغل إن الأميال التي يتم قطعها على طرق سريعة أسهل من التجول في شوارع مزدحمة داخل المدن.