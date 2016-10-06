﻿عربية في الإمارات تطلب الطلاق بعد زواجها بأسبوع

دبي ـ ب أ: ذكر تقرير إخباري إماراتي أمس الخميس أن سيدة عربية تقدمت إلى محاكم دبي بطلب للطلاق من زوجها بعد أقل من أسبوع على عقد قرانها.

وكشف موقع «24» الإماراتي أن السيدة أكدت في طلبها عدم قدرتها على إكمال حياتها الزوجية مع الشخص الذي ارتبطت به، لكونها لا تشعر تجاهه بأي مشاعر، وأنها وافقت على الزواج مضطرة باعتباره الفرصة الوحيدة التي توفرت أمامها.

ونقل الموقع عن استشاري العلاقات الأسرية خليفة محمد المحرزي القول إنه «سأل الزوجة عن السبب السريع في طلبها للطلاق وكانت المفاجأة حين أبلغته أنها لا تحب زوجها ولا تستطيع تقبله، ولكنها وافقت عليه هربا من لقب /عانس/ لاسيما أنها تجاوزت الـ35 عاما».

وأضاف أن «الزوجة أقرّت بشكل واضح بأنها تفضل لقب مطلقة على لقب عانس، فقررت الموافقة على زوج لا تريده لتحقق لقبا اجتماعيا أخف وطأة عليها من صفة العنوسة».