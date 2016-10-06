﻿رئيسة وزراء النرويج تطارد «بوكيمون» في البرلمان

أوسلو ـ دب أ: قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج إنها لا تشعر بالندم على محاولة ممارسة لعبة الهاتف المحمول «بوكيمون جو» خلال جلسة البرلمان. وأظهرت صور التقطت الثلاثاء رئيسة الوزراء وهي تحاول على ما يبدو تسجيل الدخول إلى اللعبة خلال نقاش دار بعد قراءة الملك هارالد الخطاب الذي يحدد خطط الحكومة للعام المقبل.

وبشكل لافت للنظر، أمسكت سولبرج بهاتفها المحمول أثناء حديث زعيمة الحزب الليبرالي ترين سكي جراندي، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام.

وكانت جراندي قد احتلت العناوين وتعرضت لبعض الانتقادات في آب/أغسطس بعد أن اعترفت بلعب بوكيمون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الدفاع في البرلمان.

وكتبت سولبرج في رسالة نصية إلى صحيفة «كلاسيكامبين» اليومية «أعتقد أن ترين ستحب فكرة أنني فتحت اللعبة أثناء إلقاء كلمتها!»

وأضافت «أولئك الذين يعرفون أي شيء عن بوكيمون يمكنهم أن يروا أنه لم تكن هناك أي تغطية لنظام تحديد المواقع، وكان من المستحيل اللعب».