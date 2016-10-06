الشرطة التركية تلقي القبض على منفذ تفجير إسطنبول





إسطنبول- الأناضول- ألقت الشرطة التركية، مساء الخميس، القبض على منفذ التفجير الذي وقع بالقرب من مركز للشرطة باسطنبول، وأسفر عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر في الشرطة إن عناصرها ألقت القبض على هذا الشخص في ولاية قيصري وسط البلاد، وبحوزته بطاقة شخصية مزورة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مصادر أمنية تركية أنه نفّذ التفجير بواسطة دراجة نارية مفخخة، وأنه ينتمي لمنظمة “بي كا كا”.

وأشارت إلى أن فرق الأمن توصلت إلى صاحب الدراجة التي اُستخدمت في التفجير، واتضح لها عقب الاستماع لإفادته، أن الأخير أعار دراجته لصديق له، تبين أنه ينتمي لمنظمة “بي كا كا”، وفق التحقيقات الأولية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن فرق الأمن حددت هوية منفذ الهجوم، وتوصلت إلى أنه استخدم متفجرات بلاستيكية من نوع “A3″ و”A4″.

وأسفر التفجير الذي وقع قرب مركز للشرطة بمنطقة يني بوسنة في إسطنبول، عن إصابة 10 مواطنين، حسب تصريحات لوالي المدينة واصف شاهين.