مقتل 19 شخصاً خلال عمليات أمنية في فنزويلا





كراكاس- أ ف ب- قتل 19 شخصاً بيد قوات الأمن الفنزويلية الخميس خلال عمليات لمكافحة الجريمة في مناطق عدة من البلاد، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الجنرال نيستور ريفيرول.

وهذه العمليات التي تقوم بها الشرطة والجيش جزء من مرحلة جديدة تطلق عليها السلطات اسم “عمليات تحرير الشعب”. وأطلقت تلك العمليات لـ”حماية كل المناطق ضحايا العنف الإجرامي”، بحسب ما قال الوزير للتلفزيون الرسمي.

وفنزويلا من أكثر دول العالم التي تشهد عنفاً.

واستهدف العسكريون ورجال الشرطة هذه المرة “المافيات المنظمة التي تولد اضطرابات”. وتم إيقاف 16 شخصاً في ولاية لارا غرب كراكاس، وتمت مصادرة 38 سلاحاً بينهم أربع قنابل، بحسب السلطات.

وقال ريفيرول “سنواصل تلك العمليات، الضرورية من أجل ضمان سلام بلادنا”، موضحاً أن الرئيس نيكولاس مادورو أمر شخصياً بهذا الانتشار لقوات الأمن.

وسجلت فنزويلا في العام 2015 معدل 58,1 عملية قتل لكل مئة ألف نسمة، أي ستة أضعاف المعدل العالمي.