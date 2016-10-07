وزير دفاع الفلبين: الجيش يستطيع الاستغناء عن المساعدات الأمريكية

مانيلا- رويترز- قال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا الجمعة إن الجيش الفلبيني يستطيع الاستغناء عن المساعدات الأمريكية بعدما قال الرئيس رودريجو دوتيرتي إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سحب مساعداتهما إذا كانا غير راضيين عن الحرب التي يخوضها ضد تجارة المخدرات.

وقال الوزير في منتدى للمراسلين الأجانب “أعتقد أننا نستطيع أن نعيش بدون تلك (المساعدات). الكونغرس (الفلبيني) يقدم لنا بالفعل الآن الأموال لشراء العتاد. أعتقد أنه سيمنحنا المزيد إذا لم يتوفر لدينا مصدر تمويل أخر.”