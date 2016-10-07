صور بالأقمار الصناعية تظهر نشاطا في موقع نووي في كوريا الشمالية

سول- رويترز- قال موقع للمراقبة مقره الولايات المتحدة الجمعة إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت نشاطا متزايدا في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية مما قد يشير إلى وجود استعدادات لتجربة جديدة أو لجمع بيانات من تجربتها النووية الأخيرة.

وأضاف موقع نورث 38- الذي تديره كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز- أن ثمة أنشطة في كل المجمعات بموقع بونجي-ري النووي ويشمل ذلك استخدام شاحنة كبيرة وأفراد.

وفي إشارة إلى التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية قال موقع المراقبة “هناك سبب واحد محتمل لهذا النشاط هو جمع بيانات عن تجربة التاسع من سبتمبر رغم أنه لا يمكن استبعاد اسباب أخرى ومنها إغلاق الموقع أو القيام بتحضيرات أخرى تتعلق بتجربة جديدة.”

ومن المعتقد أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية جديدة في أي وقت وزادت التكهنات بأن بيونجيانج يمكن أن تجري تجربة جديدة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وأجرت كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها في 2006 وتحدت بعد ذلك عقوبات الأمم المتحدة ورفضت المحادثات الدولية لتمضي قدما في تطوير الأسلحة والصواريخ التي تقول إنها تحتاج إليها للدفاع عن النفس.