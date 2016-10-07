ماليزيا تؤكد أن قطعة حطام عثر عليها في موريشيوس من طائرتها المفقودة

كوالالمبور- رويترز- قالت ماليزيا الجمعة إن قطعة من حطام طائرة عثر عليها في موريشيوس هي جزء من طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في مارس آذار 2014 وعلى متنها 239 من الركاب وأفراد الطاقم.

واختفت الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 خلال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين مما أطلق عملية بحث استمرت عامين ولم يسفر عنها إلا عدد قليل من الأدلة.

وقال وزير النقل ليو تيونغ في بيان إن التحليلات التي أجراها مكتب سلامة النقل الاسترالي أوضحت أن الحطام يتسق مع الحافة الخلفية لجناح بالطائرة.

وكان قد تم العثور في السابق على قطعتين من الحطام تأكد أنهما من الطائرة المفقودة. وقد عثر على القطعة الأولى في جزيرة ريونيون الفرنسية في يوليو تموز 2015 في حين عثر على الثانية على جزيرة بيمبا قبالة ساحل تنزانيا.