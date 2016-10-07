الجيش التركي: مقتل تسعة من المقاتلين المدعومين من أنقرة خلال اشتباكات في سوريا

أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي الجمعة إن تسعة من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من تركيا قتلوا وأصيب 32 في اشتباكات جرت أمس خلال عملية تستهدف طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة في سوريا على الحدود مع تركيا.

وأضاف الجيش في بيان أن المقاتلين انتزعوا السيطرة على أكثر من 1000 كيلومتر مربع من قبضة التنظيم المتشدد خلال العملية التي تعرف باسم “درع الفرات” منذ أن بدأت في 24 أغسطس آب.

وذكر البيان أن طائرات حربية تركية قصفت 18 هدفا في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما أدى إلى تدمير 15 مبنى يستخدمها مقاتلو الدولة الإسلامية في حين قتلت طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ثلاثة متشددين في ضربات جوية.

وأثار توغل تركيا في سوريا مخاوف من المزيد من التصعيد في الصراع الذي يتخذ أبعادا إقليمية على نحو متزايد.