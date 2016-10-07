ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية تفجير الخميس في إسطنبول إلى ستة أشخاص

إسطنبول- أقسراي- الأناضول- ارتفع عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية التفجير الذي وقع بالقرب من مركز للشرطة في منطقة “يني بوسنة” بإسطنبول الخميس، إلى ستة أشخاص.

وقالت مصادر أمنية للأناضول إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، أوقفت فجر اليوم الجمعة ثلاثة أشخاص على خلفية التفجير.

وكانتت الشرطة التركية ألقت القبض مساء الخميس، في ولاية أقسراي وسط البلاد، على منفذ التفجير وشخصين مرافقين له، وبذا وصل عدد الموقوفين على خلفية التفجير إلى ستة أشخاص.

وقالت مصادر أمنية تركية إن منفذ التفجير ينتمي إلى منظمة بي كا كا الإرهابية، وألقي القبض عليه وبحوزته بطاقة شخصية مزورة، خلال محاولته الهرب، بعد وصول معلومات إلى أجهزة الأمنية التركية بمغادرته إسطنبول مستقلا سيارة، في طريقه إلى معسكرات المنظمة الإرهابية في سوريا أو العراق.

وتم نقل منفذ التفجير والشخصين الذين كانا معه، صباح اليوم، إلى مديرية أمن إسطنبول لاستكمال التحقيقات معهم.

واستخدم منفذ التفجير دراجة نارية مفخخة، في الهجوم الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتوصلت فرق الأمن إلى صاحب الدراجة التي استخدمت في التفجير، واتضح عقب الاستماع لإفادته، أنه أعار دراجته لصديق له، تبين أنه ينتمي لمنظمة “بي كا كا”، ومن ثم حددت فرق الأمن هوية منفذ الهجوم، وتوصلت إلى أنه استخدم متفجرات بلاستيكية من نوع “A3″ و”A4″.