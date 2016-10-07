فنلندا ترصد انتهاك مقاتلات روسية لمجالها الجوي للمرة الثانية في 24 ساعة

هلسنكي- رويترز- قالت وزارة الدفاع الفنلندية الجمعة إنها رصدت ما يشتبه أنه انتهاك للمجال الجوي للبلاد من جانب مقاتلة روسية هو الثاني في أقل من 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أنها دفعت بطائرات في وقت متأخر الخميس لتحديد هوية المقاتلة من طراز سوخوي-27 فوق بحر البلطيق.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق ما اشتبهت أنه توغل مماثل انطوى على مقاتلة روسية أخرى الخميس وقالت إنه استمر لنحو دقيقة.

وقالت الوزارة في بيان “النشاط الجوي الروسي فوق بحر البلطيق كان كبيرا يوم الخميس.”

وأضافت أن حرس الحدود الفنلندي يحقق في الواقعتين.