الرئيس الإيراني يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا

كوالالمبور- د ب ا- قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، لدى وصوله ماليزيا الجمعة، ان الفرصة باتت مهيأة بعد الاتفاق النووي لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، بما فيها ماليزيا.

ووصف الرئيس روحاني ماليزيا بالبلد الاسلامي المهم والمتطور في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وقال ‘نحن سنتابع موضوع تطوير العلاقات مع هذا البلد الإسلامي المهم خلال اللقاءات التي ستجرى عصر اليوم الجمعة وغدا السبت’.

وخلال مؤتمر صحفي مقتضب أكد روحاني على أهمية تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا وقال: “لقد التقيت في المحطة الأولى من جولتي في هذه المنطقة بكبار المسؤولين في فيتنام”، واصفاً هذه اللقاءات بالبناء والطيبة والتي مهدت الطريق أمام تطوير وتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتأتي زيارة روحاني لماليزيا في اطار جولة في دول جنوب شرق اسيا استهلها بزيارة فيتنام.