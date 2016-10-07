زوارق اسرائيلية تفتح النار على قوارب صيادين وتعتقل اثنين منهم

غزة- د ب ا- فتحت زوارق إسرائيلية صباح الجمعة النار على قوارب الصيادين قبالة شواطئ غزة واعتقلت اثنين منهم وصادرت قاربهم.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي لوكالة “معا” الاخبارية الفلسطينية “إن زوارق الاحتلال أطلقت النار على الصيادين في عرض البحر قبالة غزة وقامت بسحب قارب على متنه صيادين واقتادهما إلى جهة مجهولة”.

وتقوم البحرية الإسرائيلية بين الحين والآخر باحتجاز الصيادين الفلسطينيين واستجوابهم ضمن ماتصفه بتجاوزهم مسافة الصيد المسموح لهم بها وهى تسعة اميال في البحر قبالة سواحل قطاع غزة وحتى جنوبه ولمكافحة عمليات تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر.