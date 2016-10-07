إسرائيل تهدد بشن عملية عسكرية على غزة إذا اقتضت الضرورة

القدس - الأناضول – حذر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إيلي بن دهان، من أنهم لن يتوانوا عن شن عملية هجومية على قطاع غزة وإن كان قد أشار إلى أن حكومته غير معنية بالتصعيد العسكري في القطاع.

وقال بن دهان للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الجمعة إن “اسرائيل غير معنية بتصعيد الأوضاع في قطاع غزة غير أنها لن تتاونى عن إطلاق حملة هجومية على القطاع إذا اقضت الضرورة ذلك”.

وخلال اليومين الماضيين، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة بعد أن قال إن فلسطينيين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين على جنوبي إسرائيل.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن تنظيمات سلفية صغيرة في غزة تقف خلف إطلاق القذيفتين، وإن كان إعلاناً بهذا الشأن لم يصدر عن أي فصيل في القطاع.

وفي إشارة إلى سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي على غزة في اليومين الماضيين، أوضح بن دهان بقوله ” في الوقت الراهن يبدو أن قوة الردع الإسرائيلية تكفي لتفادي مثل هذا التصعيد”.

ويوم الخميس، أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأقوال مشابهة للإذاعة نفسها.

وقال ليبرمان: “سترد إسرائيل بقوة على أي حادث إطلاق نار من قطاع غزة باتجاه أراضيها”، مستدركاً “لن نبادر إلى القيام بأية عملية عسكرية”.

وغالباً ما يرد الجيش الإسرائيلي على القذائف الصاروخية بقصف مواقع في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، 3 حروب على قطاع غزة، بدأتها بعملية عسكرية نهاية عام 2008، ثم هاجمت القطاع مرة ثانية نهاية 2012، فيما بدأت الحرب الأخيرة في 7 يوليو/تموز من 2014، واستمرت 51 يوماً، وثلاثتها أوقعت مئات الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ناهيك عن تدمير آلاف الوحدات السكنية.