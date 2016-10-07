قيادي بحماس: نسعى لتطوير العلاقات مع ايران والعلاقات مع السعودية ربما تكون فاترة

غزة - د ب ا – أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته حريصة على تطوير العلاقة مع إيران وطي الخلافات، وقال :”العلاقة مع ايران كما هي ونحرص على تطويرها مع باقي الامة”.

أما عن العلاقة مع السعودية، قال الحية :” السعودية لم تعلن عداوتها لحماس وتوجد علاقة ربما تكون فاترة…ونقف مع السعودية أمام الظلم الأمريكي الذي يبتزها في مالها ومواقفها”، حسبما ذكرت الجمعة وكالة”سما” الاخبارية الفلسطينية.

وعن العلاقة مع مصر ، قال الحية، في تصريحات وزعتها كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية “العلاقة مع مصر تراوح مكانها ولا نتدخل بشؤونها ونمد أيدينا لتطويرها ، ومصر أسيرة معلومات مضللة من الاحتلال وأجهزة السلطة(الفلسطينية)”.

وفي ملف المصالحة ، أكد الحية عدم وجود ترتيبات للمصالحة قريباً، وقال :” المصالحة تحتاج أولاً لإرادة الشراكة وحوار وطني لترتيب البيت الفلسطيني”، مضيفاً “نريد مصالحة بإرادة حقيقة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.

وأكد عدم وجود تعديلات على النظام الداخلي للحركة، وقال :”لا يوجد تعديل يذكر على النظام الداخلي لحركة حماس ولا على صلاحيات رئيس الحركة أو المكتب السياسي”.

وأضاف “(خالد) مشعل(رئيس المكتب السياسي لحماس) يغادر موقعه وحماس قوية وموحدة وصندوق الاقتراع يحدد خليفته”.