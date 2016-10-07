مقتل أربعة بينهم مؤذن جامع في تفجيرات بالعاصمة العراقية

بغداد – الأناضول – قتل أربعة أشخاص بينهم مؤذن جامع، الجمعة، في تفجيرات وقعت بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما افاد ضابط شرطة.

وقال العقيد في شرطة العاصمة سالم النعمان، إن عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارة مؤذن جامع انفجرت في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد، مما أدى لمقتله على الفور.

وقتل أحد مقاتلي العشائر السنية الموالين للحكومة ضمن الحشد العشائري وأصيب 6 آخرون بجروح، بانفجار عبوة ناسفة على حاجز أمني كانوا يحرسونه في قضاء المدائن جنوبي بغداد، بحسب المصدر ذاته.

كما أفاد النعمان بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة على مقربة من سوق شعبي في منطقة البكرية غربي بغداد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر “الدولة الاسلامية” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وكثف مسلحو تنظيم الدولة هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمالي وغربي البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.