الحكومة الإسرائيلية بصدد تفعيل قسم الاستيطان بعد انتقادات أمريكية حادة

القدس - الأناضول – تبحث الحكومة الإسرائيلية تفعيل قسم الاستيطان فيها، بعد أيام قليلة من توجيه الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة لها على خلفية نشاطها هذا.

وجاء في برنامج الحكومة الإسرائيلية التي تجتمع الأحد، أنه سيبحث اقتراح وزير الزراعة أوري أرئيل “تنظيم العلاقة بين الحكومة وقسم الاستيطان”.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية (رسمية) إن الحكومة “ستبحث استئناف عمل قسم الاستيطان على نطاق كامل بعد أن كان مجمداً خلال السنتين الماضيتين”.

وقال الوزير أرئيل للإذاعة الجمعة: “آمل أن يتم تحويل الاعتمادات اللازمة لإقامة المباني ومشاريع البنى التحتية في التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة”، وهي التسمية العبرية للضفة الغربية.

ويختص هذا القسم بتوفير الميزانيات لتنفيذ مشاريع بنى تحتية وإقامة مؤسسات داخل المستوطنات.

ويأتي القرار بعد أيام من توجيه البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية انتقادات حادة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والذي كان آخره الأسبوع الماضي بالموافقة على دفع مخطط لإقامة مستوطنة جديدة وسط الضفة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “ندين بقوة قرار الحكومة الاسرائيلية الأخير بدعم خطة من أجل إنشاء مستوطنة جديدة وكبيرة في عمق الضفة الغربية”.

واعتبرت أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية “يتناقض مع بيانات سابقة لها نصت على أنها لا تنوي إنشاء مستوطنات جديدة”.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها “من المقلق جداً قيام إسرائيل باتخاذ قرار يتناقض مع مصلحتها الأمنية على المدى الطويل والمتمثل في حل سلمي لصراعها مع الفلسطينيين”.

وحذرت الخارجية من أن استمرار إسرائيل في هذا الطريق، “سوف تجر عليها إدانات من المجتمع الدولي، ويعزلها عن العديد من شركائها وسيثير المزيد من التساؤلات عن التزامها بتحقيق السلام عن طريق التفاوض”.

وتقول السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إن حكومة بنيامين نتنياهو صعدت في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان التي كانت أحد أسباب توقف مفاوضات السلام عام 2014.