زعيم شيعي: لن نسمح للجيش التركي بالمشاركة في معركة تحرير الموصل

بغداد - د ب أ – قال زعيم فصيل شيعي عراقي بارز، الجمعة، إن قوات الحشد الشعبي ستشارك في العملية العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال الشيخ قيس الخزعلي، زعيم فصيل عصائب اهل الحق (شيعة)، في خطاب متلفز امام العشرات من انصاره في محافظة بابل “لن نسمح لـ(الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان وقواته بالمشاركة في عملية تحرير الموصل”.

واضاف “لا اردوغان ولا عائلة بيت النجيفي قادرون على منع مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، وان قوات الحشد الشعبي ستحبط مخطط تقسيم الموصل كما منعت مخططات سابقة في الانبار وصلاح الدين”.

و أوضح “أن الحشد الشعبي سينتصر في الموصل وسيبقى في الموصل وسنذهب الى الموصل ولن نسمح لاردوغان بمشاركة قواته في المعركة ..انت موجود ..ونحن موجودون .. لن نسمح لك بالمشاركة في معركة التحرير لأن الموصل ارضنا وعرضنا وانت يا اردوغان شخص غريب”.